OnePlus limite les performances de l’application sur OnePlus 9 et 9 Pro pour améliorer la durée de vie de la batterie

Un rapport d’Anandtech a été publié mardi suggérant qu’un certain nombre d’applications Android étaient sous-performantes sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 pro. Les performances de l’application pour Google Chrome étaient bien inférieures à celles trouvées sur les autres meilleurs téléphones Android. Mais il a également été découvert que cette limitation des applications ne se limitait pas à une ou deux applications, mais affectait plutôt des centaines d’applications populaires.

Dans le rapport, il a été constaté que lors de l’utilisation d’applications d’analyse comparative traditionnelles comme Geekbench, il n’y avait aucune différence perceptible. Cependant, en utilisant des références de navigateur comme Speedometer 2.0, les OnePlus 9 et 9 Pro ont subi des scores bien inférieurs à ceux d’appareils comme le Galaxy S21, alimentés par le même processeur. Au lieu d’utiliser les cœurs de traitement les plus puissants du Qualcomm Snapdragon 888, les applications concernées ont été reléguées à l’utilisation de cœurs beaucoup moins puissants.

Après la parution du rapport, Geekbench a annoncé qu’il supprimerait à la fois les OnePlus 9 et 9 Pro de son tableau de référence Android. Cela a été fait en raison de préoccupations concernant la manipulation des références, ce qui n’est pas nouveau pour les appareils Android. Cependant, Geekbench prévoit également d’étudier plus avant le problème pour voir s’il s’étend au reste des meilleurs téléphones OnePlus.

Depuis lors, tout était calme sur le front OnePlus, jusqu’à ce que Mishaal Rahman de XDA Developers reçoive une déclaration de OnePlus expliquant le raisonnement. Voici la déclaration qui a été fournie à Mishaal et à d’autres :

Notre priorité absolue est de toujours offrir une excellente expérience utilisateur avec nos produits, basée en partie sur une action rapide sur les commentaires importants des utilisateurs. Suite au lancement des OnePlus 9 et 9 Pro en mars, certains utilisateurs nous ont fait part de certains domaines dans lesquels nous pourrions améliorer la durée de vie de la batterie et la gestion de la chaleur des appareils. À la suite de ces commentaires, notre équipe de R&D a travaillé au cours des derniers mois pour optimiser les performances des appareils lors de l’utilisation de la plupart des applications les plus populaires, y compris Chrome, en faisant correspondre les exigences du processeur de l’application avec la puissance la plus appropriée. Cela a contribué à offrir une expérience fluide tout en réduisant la consommation d’énergie. Bien que cela puisse avoir un impact sur les performances des appareils dans certaines applications d’analyse comparative, notre objectif est, comme toujours, de faire ce que nous pouvons pour améliorer les performances de l’appareil pour nos utilisateurs.

Pour résumer, OnePlus a intentionnellement limité les performances des applications populaires dans le but d’améliorer la durée de vie de la batterie et la gestion de la chaleur. On ne sait pas quand OnePlus a publié la mise à jour pour OxygenOS qui incluait la limitation des performances. Mais dans notre examen du 9 Pro, nous avons constaté que la durée de vie de la batterie ne rivalisait tout simplement pas avec les autres téléphones Android, même ceux de l’année dernière comme le OnePlus 8 Pro.

Il est possible que la mise à jour soit arrivée en mai, alors que les rapports de surchauffe du OnePlus 9 Pro ont commencé à faire surface en avril. Dans ces cas, il a été constaté que les utilisateurs de OnePlus 9 Pro recevaient un avertissement de surchauffe lorsqu’ils utilisaient l’application Appareil photo pendant certaines périodes. En fait, le même problème s’est posé dans notre examen du 9 Pro, comme l’a noté Harish Jonnalagadda :

Le OnePlus 9 Pro a surchauffé lorsque j’ai configuré le téléphone, et il est arrivé à un point où je n’ai pas pu lancer l’appareil photo et le chipset s’est automatiquement étranglé pour contrôler la chaleur. Heureusement, ce n’était pas un problème après la configuration initiale, mais la dernière fois que j’ai rencontré ce problème particulier, c’était sur un Sony Xperia Z il y a cinq ans.

Alors qu’est-ce que cela signifie aller de l’avant? Eh bien, nous ne savons pas encore. Nous ne savons pas si OnePlus renversera son cours dans une certaine mesure, ou si cette limitation de l’application est simplement quelque chose que les propriétaires de OnePlus 9 devront « gérer ». Il sera intéressant de voir comment tout se passe et ce qui se passera à cet égard lorsque l’intégration d’Oppo commencera pour les futures mises à jour d’OxygenOS.