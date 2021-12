OnePlus ne peut-il rien assumer ?

Ces dernières années, la concurrence autour des vrais casques sans fil s’est sérieusement échauffée. Apple a ouvert la voie avec les AirPods et les AirPods Pro, mais des entreprises comme Nothing, Sony et bien d’autres ont toutes publié d’excellentes options. OnePlus est une autre entreprise qui a créé d’excellentes options de première partie – et maintenant, l’entreprise est de retour avec les nouveaux écouteurs sans fil OnePlus Buds Z2.

Les OnePlus Buds Z de la génération précédente étaient considérés comme des écouteurs solides, en particulier dans leur gamme de prix. Les OnePlus Buds Z2, cependant, augmentent le prix et visent à s’appuyer sur les originaux. Ces nouveaux écouteurs, par exemple, ajoutent la suppression du bruit, la prise en charge de Dolby Atmos, etc., des fonctionnalités souvent réservées aux écouteurs plus chers. Mais à 99 $, les écouteurs valent-ils la peine d’être achetés ?

Conception OnePlus Buds Z2

Si vous connaissez les derniers OnePlus Buds Z, vous serez alors familiarisé avec la conception globale des Buds Z2. Les écouteurs ont une tige plus longue avec le bourgeon principal au sommet de la tige et un capteur tactile plat sur le côté de chaque bourgeon. Ils ont une résistance à l’eau IP55, ils devraient donc survivre à la sueur et à la pluie si vous êtes pris sous la pluie à l’extérieur.

Les commandes tactiles sont assez faciles à utiliser. Par défaut, vous toucherez une fois pour lire et mettre en pause l’audio, toucherez deux fois pour passer à la piste suivante, et plus encore. Malheureusement, vous ne pouvez pas contrôler le volume par défaut.

Les écouteurs et le boîtier de charge sont en plastique. Bien qu’il ne s’agisse pas du matériau le plus agréable au monde, ils ne se sentent pas nécessairement mal. Nous examinons le modèle noir.

Au dos de l’étui de chargement, vous trouverez un port USB-C pour le chargement et un bouton pour l’appairage. Contrairement à certains écouteurs plus chers, l’étui ne prend pas en charge le chargement sans fil, vous devrez donc le recharger via un câble.

Les écouteurs ne sont pas mal conçus et ils sont faciles à mettre dans vos oreilles lorsque vous les portez. Encore une fois, le matériau de construction n’est pas le plus haut de gamme. Mais à cette gamme de prix, il est difficile de voir cela comme un énorme problème.

Fonctionnalités et batterie du OnePlus Buds Z2

Les écouteurs OneBlus Buds Z d’origine étaient un peu rudimentaires, mais ces écouteurs améliorent un peu les fonctionnalités. Vous bénéficierez de la suppression du bruit, ainsi que de la prise en charge de Dolby Atmos, mais uniquement sur les téléphones OnePlus pris en charge. Bien sûr, encore une fois, vous ne vous attendriez pas à trop de fonctionnalités sur une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix.

Si vous utilisez un téléphone pris en charge, vous aurez accès à des éléments tels qu’un couplage rapide et la possibilité de modifier les commandes tactiles. Vous aurez besoin d’un appareil OnePlus ou de l’application HeyMelody pour modifier les fonctionnalités.

La durée de vie de la batterie de ces écouteurs est de 38 heures très impressionnante avec la suppression du bruit désactivée. Malheureusement, OnePlus n’a pas précisé combien de temps ils dureront en une seule utilisation. Lors des tests, nous n’avons eu aucun problème avec une faible autonomie de la batterie.

OnePlus Buds Z2 confort

Les écouteurs OnePlus Buds Z2 ont un ajustement confortable. Les bourgeons légèrement plus gros sont façonnés de manière à garantir leur confort pendant des périodes d’écoute encore plus longues.

J’ai trouvé que les bourgeons étaient également très bons pour rester dans les oreilles. Ceux-ci ne sont pas nécessairement conçus pour l’entraînement ou les mouvements lourds. Mais, même avec des mouvements modérés, vous constaterez que les écouteurs restent en place.

Son OnePlus Buds Z2

Les OnePlus Buds originaux ont été salués pour offrir un son décent dans leur gamme de prix. Heureusement, les écouteurs OnePlus Buds Z2 conservent cela. Les écouteurs offrent une quantité décente de clarté et de détails, garantissant qu’ils sonnent bien tout en écoutant de la musique, des podcasts, etc. Bien sûr, ne vous attendez pas au son le plus détaillé qui soit.

La réponse des basses, pour commencer, est décemment forte. Les écouteurs donnent la priorité aux basses lourdes sur des tonnes de clarté. Le résultat est que les grosses caisses offrent un joli bruit sourd, tandis que les guitares basses sont douces et lourdes.

Les médiums sont bien réglés, offrant une certaine chaleur dans les bas médiums et des hauts médiums légèrement décontractés. C’est un son défini, et qui fonctionne bien ici.

Les aigus sont un peu cachés et éclipsés par les bas, mais les aigus qui sont là sonnent bien. Vous obtiendrez un bon grésillement pour les cymbales et suffisamment de sifflements dans les voix pour vous assurer qu’elles sonnent relativement naturelles.

Bien que la réponse en fréquence proposée ici soit assez bonne, l’annulation du bruit n’est pas excellente. Nous ne nous attendrions pas au même niveau de suppression du bruit que les écouteurs comme les écouteurs AirPods Pro ou Sony WF-1000XM4, et vous ne l’obtiendrez pas. Si vous voulez un casque qui donne la priorité à la suppression du bruit, c’est une bonne idée de continuer à chercher.

Conclusion

Les OnePlus Buds Z2 ont beaucoup à offrir. Les écouteurs sont confortables, offrent une réponse en fréquence profonde et sont même dotés d’une suppression du bruit. Mais dans la fourchette de prix de 99 $, ils se heurtent à un concurrent sérieux – et au fondateur de OnePlus, Carl Pei, rien de moins. Les écouteurs Nothing Ear (1) sont toujours meilleurs que les Oneplus Buds Z2, et la voie à suivre si vous recherchez une excellente paire d’écouteurs à moins de 100 $.

La compétition

La plus grande concurrence vient des écouteurs Nothing Ear (1), qui offrent également un excellent ajustement, ainsi qu’une réponse en fréquence plus plate et une meilleure suppression du bruit.

Dois-je acheter les OnePlus Buds Z2 ?

Non. Vous devriez plutôt vous procurer des oreillettes Nothing Ear (1).