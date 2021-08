OnePlus Nord 2 5G : appareil élégant avec des performances fluides et des caméras performantes

Il intègre également un matériel de caméra puissant avec des améliorations logicielles assistées par l’IA, grâce au nouveau chipset MediaTek, pour offrir une expérience photographique exceptionnelle.

Ces dernières années, les téléphones OnePlus se sont toujours avérés être d’excellents appareils à près de la moitié du prix de leurs concurrents. Récemment, nous avons mis la main sur Nord 2 5G, le plus récent ajout à la gamme de smartphones Nord plus abordable de la marque. Il repousse les limites d’un excellent téléphone de tous les jours ; laissez-nous vérifier les détails les plus fins et le fonctionnement global.

Le Nord 2 fait une bonne première impression. Il offre une mise à niveau complète du premier Nord, de la caméra et des performances à la charge et à la conception. Il est livré avec un mélange grisant de matériel et de logiciels avancés, y compris une triple caméra AI 50 MP avec un capteur Sony IMX766 et une stabilisation optique de l’image (OIS), Warp Charge 65 et le processeur phare MediaTek Dimensity 1200-AI, ainsi que la signature de OnePlus Logiciel OxygenOS pour offrir aux utilisateurs une expérience rapide, fluide et polyvalente.

Hors de la boîte, le Nord 2 est un appareil magnifique et élégant avec un design élégant. Il est disponible en trois couleurs attrayantes – Blue Haze, Grey Sierra et Green Woods – qui sont toutes durables, résistantes aux empreintes digitales et magnifiquement conçues. Notre unité d’essai était la variante Blue Haze, 12 Go + 256 Go qui se vend à Rs 34 999 ; l’autre est de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, au prix de Rs 29 999.

Le Nord 2 est livré avec un écran AMOLED fluide de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz ; (J’ai trouvé la taille de l’écran un peu grande pour une utilisation à une seule main). L’écran présente une très bonne luminosité et équilibre des couleurs. Avec AI Color Boost et AI Resolution Boost, le téléphone offre des expériences visuelles vives et dynamiques. Les photos ont l’air naturelles, les vidéos prennent vie avec des graphismes saisissants.

Le Nord 2 est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 1200-AI, qui est censé fournir des performances CPU 65% plus rapides et des performances GPU 125% par rapport à l’ancien appareil Nord. Avec ses 12 Go de RAM, les utilisateurs peuvent faire l’expérience de jeux puissants et d’un multitâche plus rapide. Il intègre également un matériel de caméra puissant avec des améliorations logicielles assistées par l’IA, grâce au nouveau chipset MediaTek, pour offrir une expérience photographique exceptionnelle.

Le nouvel appareil OnePlus apporte des améliorations majeures à la photographie de nuit avec OIS et le capteur principal Sony IMX766 50MP, qui est capable de capturer 56% de lumière en plus que le Sony IMX586 du premier Nord. Avec Nightscape Ultra, une version améliorée du mode Nightscape de OnePlus, les utilisateurs peuvent prendre des photos de meilleure qualité et plus lumineuses, même dans des conditions aussi faibles que 1 lux. Le Nord 2 est doté d’une caméra ultra-large de 8 MP avec un champ de vision de 119,7 degrés ainsi que d’une caméra selfie de 32 MP avec un capteur Sony IMX615, la caméra frontale la plus haute résolution sur un appareil OnePlus. La nouvelle fonction Group Shots 2.0 sur la caméra frontale peut détecter jusqu’à cinq visages à la fois et optimise les aspects, du teint de la peau aux détails du visage. De plus, le téléphone est équipé de l’amélioration de la vidéo AI qui améliore la luminosité, la couleur et le contraste des enregistrements vidéo en temps réel.

Comme la série phare OnePlus 9, le Nord 2 est doté d’une batterie double cellule de 4 500 mAh. Avec sa technologie de charge Warp Charge 65, il charge de 0 à 100 % en moins de 35 minutes. Le téléphone est pré-installé avec OxygenOS 11.3, le logiciel le plus rapide et le plus réactif de OnePlus à ce jour.

D’après mon expérience globale, le Nord 2 a laissé une impression durable. Il a l’air net, fonctionne bien, a une autonomie solide et offre une excellente expérience utilisateur. Un excellent téléphone de tous les jours pour le prix et le prix.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage : écran AMOLED fluide de 6,43 pouces, taux de rafraîchissement de 90 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 1200-AI

Système d’exploitation : OxygenOS 11.3 (basé sur Android 11)

Appareil photo : 50 MP + 8 MP + 2 MP (arrière), appareil photo avant de 32 MP

Mémoire et stockage : 8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage

Batterie: batterie double cellule 4500mAh, Warp Charge 65

Prix ​​public estimé : Rs 29 999 (8 Go + 128 Go), Rs 34 999 (12 Go + 256 Go)

