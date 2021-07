OnePlus Nord 2 5G en 10 touches

La nouvelle version du grand Nord maintient la philosophie du modèle authentique : des performances de segment supérieures à un prix compétitif. Ce sont vos 10 clés.

1.- Écran plat AMOLED fluide de 6,43″

Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (marque de fabrique de la maison) et de nouvelles fonctions telles que AI Color Boost et AI Resolution Boost, qui améliorent les couleurs et augmentent la résolution des applications les plus populaires.

2.- Processeur MediaTek Dimensity 1200-AI

Construit à partir du processus 6 nm de TSMC, le Dimensity 1200 standard dispose d’une architecture ARM A78, offrant des performances CPU 65% plus rapides et des performances GPU 125% par rapport au OnePlus Nord lancé en juillet 2020. Il s’agit d’une puce conçue côte à côte entre OnePlus et MediaTek. améliorer ses fonctionnalités basées sur l’IA ; d’où le nom de famille.

3.- Charge rapide à 65 w

Il parvient à charger de 0 à 100 % en moins de 35 minutes. Le Nord 2 adapte également la charge pour réduire le temps passé à 100% sur la batterie afin de maintenir une bonne santé de la batterie pendant la charge pendant la nuit. Tout cela à partir d’une batterie double cellule de 4 500 mAh, la même qui équipe le OnePlus 9.

4.- OxygenOS 11.3

Il s’agit de la version la plus rapide et la plus réactive du logiciel OnePlus à ce jour. OxygenOS 11.3 intègre des améliorations significatives du mode sombre, du mode Zen, des fonctionnalités de fonctionnement à une main et diverses options d’affichage permanent (AOD), avec personnalisation des gestes pour les jeux, comme la nouvelle application OnePlus Games.

5.- Triple caméra principale

Capteur photographique principal Sony IMX766 50 MP, capable de capturer 56% de lumière en plus que le Sony IMX586 du premier Nord; avec IA et stabilisation optique de l’image (OIS). Caméra grand angle 8MP, avec un champ de vision de 119,7o. Appareil photo monochrome 2MP.

6.- Caméra selfie 32 Mp

Avec un capteur Sony IMX615, il s’agit de la caméra frontale la plus haute résolution sur un appareil OnePlus à ce jour. Le mode de photographie de groupe 2.0 parvient à détecter jusqu’à cinq visages à la fois et optimise les aspects allant du teint de la peau aux détails du visage.

7.- Mode paysage ultra nocturne

Il s’agit d’une version améliorée du mode Paysage de nuit de OnePlus, qui se traduit par des photos de meilleure qualité et plus lumineuses dans des conditions de faible luminosité, avec seulement 1 lux d’éclairage.

8.- Améliorations photo et vidéo

La fonction AI Photo Enhancement reconnaît jusqu’à 22 scénarios photographiques différents et ajuste automatiquement les paramètres pour améliorer les résultats. La fonction d’amélioration vidéo AI optimise la luminosité, la couleur et le contraste des enregistrements vidéo en temps réel.

9.- Finitions disponibles

Le OnePlus Nord 2 5G arrive en Europe dans deux combinaisons de couleurs : Blue Haze et Grey Sierra, tous deux dotés d’une couche extérieure résistante aux empreintes digitales.

10.- Autres détails

Double emplacement pour carte SIM 5G. Vitesse de téléchargement 5G jusqu’à 2,95 Go/s. Deux haut-parleurs stéréo. La technologie Haptics 2.0 offre une réponse tactile plus fluide et plus réactive. Vous bénéficiez de deux ans de mises à jour majeures d’Android et de trois ans de mises à jour de sécurité.

Versions, prix et disponibilité

8 + 128 Go – 399 euros

12 + 256 Go – 499 euros

www.oneplus.com