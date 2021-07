OnePlus Nord 2 5G et OnePlus Buds Pro aussi : prix et disponibilité en Espagne | La technologie

OnePlus a dévoilé les très attendus écouteurs OnePlus Nord 2 5G et OnePlus Buds Pro, les propositions de la marque pour deux des segments les plus difficiles du marché technologique actuel : les téléphones Android de milieu de gamme et les écouteurs sans fil Bluetooth à réduction de bruit.

Dans OnePlus, ils se sont déguisés pour présenter à la société le OnePlus Nord 2 5G, un smartphone qui vient remplacer le populaire OnePlus Nord et dont la plupart de ses spécifications avaient déjà fuité ces derniers jours. Ce communiqué sert à confirmer la plupart d’entre eux.

L’événement de présentation nous a également laissé OnePlus Buds Pro, le nouveau casque Bluetooth entièrement sans fil avec suppression active du bruit Avec lequel OnePlus va encore plus loin dans son catalogue audio, en proposant un son premium avec une autonomie très remarquable.

Avec ces nouveaux produits, OnePlus complète son catalogue renouveler l’un de ses smartphones les plus populaires et offrant une alternative audio de qualité qui complète la gamme d’accessoires de la marque.

OnePlus Nord 2 5GScreen 6,43 pouces Fluide AMOLED | 90 Hz | Format 20 : 9 | FullHD + (2 400 x 1 080 pixels) | 410 dpi Processeur MediaTek Dimensity 1200-AI | Mali G77 MC9RAM8 | 12 Go de stockage LPDDR4X128 | 256 Go UFS 3.1Appareils photo arrière50MP (f / 1,88) principal avec stabilisateur optique | 8MP ultra grand angle (f/2,25) avec 119,7° | Capteur monochrome 2 Mpx (f/2,5) Caméra frontale Principal Sony IMX615 Stabilisateur électronique 32 Mpx (f/2,45) Batterie 4 500 mAh Warp Charge 65 (65 W) AndroidOxygen OS 11.3 (Android 11) ConnectivitéDual SIM | 5G | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | Bluetooth 5.2 | NFC | USB-C | GPS | GLONASS | GalileoDimensions158,9 x 73,2 x 8,2 mmPoids189 grPrix8 Go de RAM et 128 Go pour 399 euros | 12 Go de RAM et 256 Go pour 499 euros

OnePlus Nord 2 5G, digne successeur du Nord original avec un clin d’œil au OnePlus 9

Il y a tout juste un an, le OnePlus Nord était présenté comme le retour au essence des valeurs OnePlus orientée vers le milieu de gamme d’Android. Ce modèle n’a pas tardé à se positionner comme l’un des les mobiles les plus appréciés de leur segment pour leur bon rapport qualité/prix.

OnePlus a présenté le OnePlus Nord 2 5G qui est dessiné comme un digne successeur du Nord original, en conservant un design très continu mais avec des clins d’œil clairs à ses frères aînés de la gamme OnePlus 9 – que nous analysons ici et ici -, surtout dans ce que concerne vos caméras.

En termes de performances, le OnePlus Nord 2 5G est essentiellement une mise à jour du OnePlus Nord d’origine qui conserve bon nombre de ses fonctionnalités. Il a un Écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FullHD + (2 400 x 1 080 pixels), un Taux de rafraîchissement de 90 Hz avec prise en charge HDR et une densité de 410 dpi.

L’un des principaux changements se trouve dans le choix de son processeur, qui change le Snapdragon 765G du premier Nord pour un MediaTek dimension 1200-AI huit cœurs 6 nm qui intègre un Carte graphique Mali G77 MC9.

Selon OnePlus, ce changement de processeur implique un Jusqu’à 65 % d’amélioration de la puissance du processeur et jusqu’à 125 % des performances du GPU par rapport aux performances du OnePlus Nord.

Le Nord 2 5G arrivera dans les magasins en deux versions avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 3.1 ou 12 Go avec 256 Go de capacité, et en deux options de finition Blue Haze et Gray Sierra.

Dans la section connectivité, le OnePlus Nord 2 5G ne déçoit pas non plus et est livré avec double SIM 5G, WiFi 6 bi-bande, NFC, Bluetooth 5.2.

Un autre changement important se trouve dans sa configuration de caméra, où le OnePlus Nord 2 5G est mis à jour en intégrant le Appareil photo 50 Mpx avec stabilisateur optique du OnePlus 9 comme appareil photo principal, qui complète avec une caméra Ultra grand angle 8MP et un Capteur monochrome 2MP qui sert de support pour améliorer la captation de la lumière. Sur le devant on trouve un Appareil photo 32MP inséré dans un trou de l’écran.

L’autonomie est également mise à jour dans ce Nord 2 5G grandissant jusqu’à 4 500 mAh et améliorer la puissance de charge avec WARP Charge 65T qui permet un Charge rapide 65W avec le chargeur inclus dans la boîte. Nous n’avons pas trouvé de recharge sans fil sur ce modèle.

le OnePlus Nord 2 5G est livré avec OxygenOS 11.3 Installé en usine sur la base d’Android 11. Selon la marque, le Nord 2 5G bénéficiera de deux ans de mises à jour Android majeures et de trois ans de mises à jour de sécurité.

Nous avons pu tester brièvement le OnePlus Nord 2 5G avant sa présentation officielle, vous pourrez donc en savoir plus sur ce terminal et voir le déballage dans nos premières impressions du OnePlus Nord 2 5G.

Casque OnePlus Buds Pro, suppression dynamique du bruit et longue durée de vie de la batterie

Le OnePlus Nord 2 5G n’est pas arrivé seul. Il l’a fait main dans la main avec OnePlus Buds Pro, un nouveau casque Bluetooth totalement sans fil Ils complètent le catalogue audio de la marque avec des casques dynamiques haut de gamme à réduction de bruit active.

Avec un design très compact et soigné avec des finitions noires et blanches mates et ils intègrent une zone brillante qui délimite la zone de contrôle tactile.

Les nouveaux écouteurs TWS de OnePlus promettent un son de haute qualité grâce à leur Pilotes dynamiques 11 mm qui permettent une meilleure définition de toute la gamme de fréquences et offrent un support pour Dolby Atmos.

La principale caractéristique de ces nouveaux vrais écouteurs sans fil est qu’ils ont un système intelligent de suppression active du bruit qui supprime le bruit en temps réel et ajuste automatiquement le niveau d’annulation du bruit.

Chaque écouteur dispose d’une configuration à trois microphones qui filtre activement les niveaux de bruit jusqu’à 40 dB. De plus, il ajoute un algorithme qui réduit le bruit du vent, l’empêchant de s’infiltrer dans les appels.

Les nouveaux écouteurs Bluetooth OnePlus promettre un autonomie jusqu’à 38 heures (28 heures avec annulation activée) Avec l’étui de charge et avec seulement 10 minutes de charge, ils peuvent rester actifs pendant 10 heures grâce à leur compatibilité avec la charge rapide OnePlus WARP Charge. Aussi peut être chargé sans fil avec le OnePlus 9 ou avec des chargeurs Qi tiers.

Les OnePlus Buds Pro sont pris en charge Bluetooth 5.2 et avoir un mode Pro Gaming qui vous permet de réduire le latence jusqu’à 94 ms pour améliorer l’expérience dans les jeux et lors du visionnage de séries et de films en streaming. A aussi résistance IP55 contre l’eau et la poussière.

Prix ​​et disponibilité en Espagne

Les Écouteurs OnePlus Buds Pro peut être réservé à l’avance du 18 août jusqu’au 24 août à minuit pour une prix de 149 euros, bien que les ventes officielles de la boutique en ligne officielle OnePlus et sur Amazon ne commencera pas avant le 25 août 2021.

Le OnePlus Nord 2 5G sera disponible dans la boutique en ligne officielle OnePlus et sur Amazon au 28 juillet 2021 dans ses deux configurations de mémoire et dans les deux finitions disponibles en Europe.

OnePlus Nord 2 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go stockage pour 399 euros.

OnePlus Nord 2 5G avec 12 Go de RAM et 256 Go stockage pour 499 euros.