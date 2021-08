OnePlus Nord 2 5G Review : retour aux racines de OnePlus

Le OnePlus Nord original marquait en quelque sorte un retour aux racines de l’entreprise. Bien que les téléphones haut de gamme de OnePlus soient excellents, ils sont devenus de plus en plus chers, mettant fin à la mission initiale de l’entreprise d’offrir des téléphones de qualité phare à un prix abordable. Le Nord de 2020 a changé cela, faisant baisser le prix d’entrée de ce logiciel OnePlus très apprécié. Maintenant, nous sommes sur le OnePlus Nord 2 de deuxième génération.

Bien sûr, le Nord 2 a une bataille difficile contre lui. Les téléphones récents comme le Google Pixel 4a 5G et le Samsung Galaxy A52 prouvent que vous pouvez en avoir pour votre argent. Le OnePlus Nord 2 5G peut-il rejoindre ces rangs ? Je l’ai utilisé pour le savoir.

Conception et affichage du OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 ressemble beaucoup à la série OnePlus 9. L’appareil dispose d’un écran bord à bord avec une découpe perforée pour la caméra frontale à l’avant et un module de caméra rectangulaire en haut à gauche à l’arrière. Ce module de caméra ressemble beaucoup au OnePlus 9, juste sans la marque Hasselblad.

Arrière du OnePlus Nord 2 Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’appareil possède d’autres fonctionnalités de type OnePlus que vous n’obtiendrez peut-être pas sur d’autres téléphones Nord. Par exemple, il y a la sonnerie de volume à droite, que j’adore voir, mais qui n’était pas présente sur le OnePlus Nord CE.

L’appareil est construit à partir de matériaux relativement haut de gamme. Il a un devant et un dos en verre, mais cela ne veut pas dire qu’il prend en charge le chargement sans fil – ce n’est pas le cas. Le Nord 2 est disponible dans quelques couleurs différentes, dont Grey Sierra et Blue Haze. Nous examinons le modèle Blue Haze, et il ne semble pas si mal capter les empreintes digitales.

En général, le téléphone a l’air bien. Ce n’est pas révolutionnaire – la plupart des téléphones de nos jours ont une découpe perforée et un module de caméra plus grand. Mais ce n’est pas non plus moche, et ça tient bien dans la main. Malheureusement, il n’y a pas d’indice IP officiel proposé par le OnePlus Nord 2.

Écran OnePlus Nord 2

L’affichage sur le téléphone est également très agréable. Il est plat (pas incurvé), mesure 6,43 pouces, avec une résolution de 1 080p et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela signifie que vous obtiendrez une expérience assez fluide dans l’ensemble, et bien que la résolution ne soit pas aussi impressionnante que certains téléphones haut de gamme, franchement, elle est plus que suffisante pour la plupart.

OnePlus Nord 2 sur une table Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il n’y a pas grand-chose que j’aurais changé concernant l’affichage, du moins dans cette gamme de prix. Il est grand, lumineux et coloré, et bien qu’il ne soit pas aussi impressionnant que le OnePlus 9 Pro, la plupart n’ont pas besoin d’un écran de niveau OnePlus 9 Pro. À l’écran, vous obtiendrez également un capteur d’empreintes digitales. Le capteur du OnePlus Nord 2 fonctionne très bien. C’est agréable et rapide, et généralement assez précis. L’écran prend également en charge la lecture HDR.

Comme le design, l’écran n’innovera pas. Mais il fonctionne là où ça compte. Certains téléphones dans cette gamme de prix sont toujours en 720p, 60 Hz et LCD. Ce téléphone les bat à tous points de vue.

Performances et batterie du OnePlus Nord 2

Pour le OnePlus Nord 2, OnePlus a supprimé Qualcomm. Le OnePlus Nord 2 est doté d’un processeur MediaTek Dimensity 1200-AI, qui est probablement moins cher à utiliser pour OnePlus qu’une puce Qualcomm, mais qui semble pourtant très performant. Couplé à la puce, vous obtiendrez soit 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Nous examinons ce dernier.

Le Dimensity 1200-AI est en fait exclusif à ce téléphone. MediaTek propose un Dimensity 1200 standard, mais OnePlus aurait travaillé sur la plate-forme pour améliorer les performances de l’appareil photo et de l’affichage pour ce modèle de chipset.

Port USB-C sur le OnePlus Nord 2 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Je n’ai rencontré aucun problème en multitâche et même en jeu mobile. Le téléphone n’atteint pas tout à fait les sommets d’un véritable produit phare, et si vous vous souciez d’obtenir le meilleur du meilleur, vous devrez dépenser beaucoup plus d’argent. Mais généralement, le logiciel était fluide, le multitâche était facile, etc.

Les références confirment les solides performances offertes par le OnePlus Nord 2. L’appareil a obtenu 808 points dans le test monocœur de GeekBench 5 et 2 714 dans son score multicœur. Cela bat les goûts du Pixel 5a et du Galaxy A52, mais pas l’iPhone SE à 400 $.

La durée de vie de la batterie offerte par le OnePlus Nord 2 se situe à 4 115 mAh, et j’ai constaté qu’elle était capable de me permettre de passer une journée complète d’utilisation, même relativement lourde. Vous ne pourrez probablement pas l’étirer tout au long d’un deuxième jour, mais il prend en charge la charge rapide de 65 W, ce qui est agréable à voir. Malheureusement, le téléphone ne prend pas en charge le chargement sans fil.

Appareil photo OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 propose un système à quatre caméras, avec une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra de profondeur de 5 mégapixels. Il aurait été bien d’avoir un téléobjectif ici, mais cela semble être réservé aux téléphones plus chers.

Caméra sur le OnePlus Nord 2 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Pourtant, malgré l’absence d’un téléobjectif, l’appareil photo du téléphone a bien fonctionné. J’ai pu obtenir des photos détaillées et colorées la plupart du temps. L’appareil n’a pas nécessairement offert l’expérience la plus cohérente, mais la plupart du temps, j’ai obtenu des images de grande qualité. Le téléphone a également pu fournir de bonnes photos en basse lumière, ce qui est toujours agréable. Cela est probablement dû à l’amélioration des performances du Dimensity 1200-AI.

Le téléphone est capable d’utiliser l’IA pour reconnaître automatiquement 22 scènes différentes. Cela peut inclure des choses comme la nourriture, les animaux, etc. Ensuite, le téléphone peut ajuster la couleur et le contraste pour s’adapter au mieux à la scène. C’est une belle touche.

L’appareil photo ultra-large a généralement bien fonctionné, bien que la plupart des photos prises avec cet appareil photo soient un peu plus bruyantes et moins impressionnantes que celles de l’appareil photo principal. Ce n’était pas terrible, et à lui seul, il fait parfaitement l’affaire, mais vous remarquerez une amélioration lors de l’utilisation de l’appareil photo principal.

La caméra frontale se situe à 32 mégapixels, et elle a également très bien fonctionné. Encore une fois, il n’y a rien de révolutionnaire ici, mais vos selfies devraient généralement bien paraître.

Les téléphones OnePlus en général pourraient faire avec plus de cohérence entre les appareils photo. Les caméras principales et ultra-larges ont bien fonctionné. Mais j’espère que OnePlus continuera d’améliorer l’expérience de l’appareil photo dans son ensemble.

Logiciel OnePlus Nord 2

L’une des meilleures choses à propos des téléphones OnePlus a toujours été l’expérience logicielle, et celle-là, le OnePlus Nord 2 ne fait pas exception. L’appareil exécute OxygenOS 11.3 de OnePlus, qui est la première itération de la nouvelle combinaison d’OxygenOS et de ColorOS. Heureusement, l’expérience globale, du moins pour l’instant, est à peu près identique.

Cela dit, il y a quelques ajustements au logiciel. Le menu Paramètres ressemble un peu plus à ColorOS, et la fonction OnePlus Switch a été supprimée au profit de l’application Clone Phone. Vous obtiendrez toujours des choses comme l’étagère OnePlus et la palette de couleurs rouge et noir signature.

Je m’attends à ce qu’avec le temps, OxygenOS continue de ressembler un peu plus à ColorOS. Espérons cependant qu’il conservera cette sensation réduite et la douceur OnePlus caractéristique.

Conclusion

Le OnePlus Nord 2 est un excellent ajout à la gamme OnePlus. Le téléphone est solide à peu près à tous points de vue, offrant un appareil photo solide, de bonnes performances et une excellente autonomie. Bien sûr, il ne rivalise pas vraiment avec les téléphones haut de gamme, mais il bat facilement à peu près toutes les options de sa gamme de prix, y compris le nouveau Google Pixel 5a.

Malheureusement, le téléphone n’est pas disponible aux États-Unis, vous devrez donc vous en tenir à une autre option côté État. Si vous êtes en Europe ou en Inde, vous pourrez mettre la main sur le OnePlus Nord 2, mais sinon, vous devriez acheter soit le Samsung Galaxy A52 soit le Google Pixel 5a.

La compétition

La plus grande concurrence vient peut-être de téléphones comme le Google Pixel 5a et le Samsung Galaxy A52. Bien que ce soient d’excellents téléphones à part entière, ils n’offrent pas tout à fait la même qualité globale que le OnePlus Nord 2.

Si vous n’êtes pas dans une région où le Nord 2 est disponible, cela vaut la peine de vérifier plutôt le nouveau Google Pixel 5a.

Dois-je acheter le OnePlus Nord 2 ?

Oui. Si vous habitez dans une région où vous pouvez acheter le OnePlus Nord 2 et que vous voulez un téléphone économique solide, c’est la voie à suivre.