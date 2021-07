OnePlus Nord 2 : Actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs !

Le OnePlus Nord a fait ses débuts en grande pompe l’année dernière et est devenu un best-seller pour l’entreprise. OnePlus est prêt à lancer le OnePlus Nord 2 le 22 juillet, et l’appareil aura de nombreuses mises à niveau qui le différencient du Nord de première génération.

OnePlus a également lancé le Nord CE 5G en Inde et dans les pays européens plus tôt cette année, cet appareil offrant un matériel similaire à celui du Nord à un prix légèrement plus abordable. Le Nord 2, cependant, regorge de nouveau matériel – y compris un MediaTek Dimensity 1200 et de nouveaux modules de caméra – donc si vous êtes à la recherche d’un téléphone de milieu de gamme, il y a beaucoup à aimer. Voici ce que vous devez savoir sur le Nord 2 et quand vous pourrez mettre la main sur le téléphone milieu de gamme.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Sauter à:

Guerrier du budget

OnePlus Nord N10 5G

Vous n’avez pas à payer plus pour la 5G

Le Nord N10 5G vous permet de passer à la 5G avec un budget limité. Il dispose d’un chipset Snapdragon 690 avec connectivité 5G, d’une grosse batterie avec une charge rapide de 30 W, d’un appareil photo de 64 MP à l’arrière et d’un écran de 90 Hz qui en fait un plaisir à utiliser.

OnePlus Nord 2 : date de sortie

Le OnePlus Nord a été dévoilé le 21 juillet 2020 et OnePlus lance le Nord 2 exactement un an plus tard. Le téléphone sera dévoilé le 22 juillet, et la disponibilité débutera peu de temps après. Nous n’avons pas vraiment vu OnePlus être affecté par la pénurie de puces, il devrait donc y avoir des unités adéquates du Nord 2 au lancement pour répondre à la demande.

OnePlus Nord 2 : Où sera-t-il disponible ?

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Le Nord original a fait ses débuts sur certains marchés du monde entier, et bien qu’il soit disponible en Inde et dans l’UE, il n’a pas fait son chemin vers l’Amérique du Nord. OnePlus s’est plutôt tourné vers les Nord N10 5G et N100 axés sur le budget aux États-Unis, et c’est la même histoire avec le Nord 2.

Le Nord N10 est l’un des meilleurs téléphones Android bon marché disponibles aux États-Unis, mais cela dit, les clients du pays manqueront la série numérotée Nord. Le Nord 2 devrait être lancé en Inde, dans l’UE et sur d’autres marchés mondiaux où OnePlus exerce ses activités. Ainsi, comme le Nord ordinaire, il sera disponible dans toutes les régions en dehors de l’Amérique du Nord.

OnePlus a confirmé que les seuls appareils qui feront leurs débuts dans la série Nord en Amérique du Nord sont les appareils d’entrée de gamme Nord N, le fabricant se concentrant sur le jeu des opérateurs dans la région.

Quant à ce qu’il en coûtera, le Nord 2 fera probablement ses débuts pour 100 $ de plus que le Nord ordinaire compte tenu du matériel proposé. Pour rappel, voici à quel point le Nord a fait ses débuts l’année dernière :

OnePlus Nord 6 Go/64 Go : 24 999 (exclusif en Inde) OnePlus Nord 8 Go/128 Go : 379 £, 399 €, 27 999 OnePlus Nord 12 Go/256 Go : 469 £, 499 €, 29 999

Si je devais deviner, la version 8 Go/128 Go du Nord 2 pourrait commencer à 449 £ (618 $) au Royaume-Uni et 31 999 (430 $) en Inde. Le Nord est le téléphone le plus vendu dans le segment milieu de gamme de l’Inde, et OnePlus voudrait maintenir cet élan en 2021 avec le Nord 2. Je n’ai rien entendu de mes sources à ce stade sur ce que coûtera le Nord 2, mais des fuites récentes suggèrent que le téléphone fera ses débuts pour un peu plus de 30 000 en Inde.

OnePlus Nord 2 : Conception

Source : OnePlus

OnePlus a présenté le design du Nord 2 avant son lancement, et l’appareil ressemble à la série OnePlus 9. Cela allait être le cas de toute façon, et il est bon de voir OnePlus proposer un design plus moderne avec de grands anneaux autour des modules de caméra à l’arrière.

Nous devrions également voir des variantes de couleurs intéressantes pour le Nord 2. OnePlus déploie systématiquement des options de couleurs exceptionnelles pour ses téléphones – il suffit de regarder ce Blue Marble Nord – et cela ne devrait pas être différent pour le Nord 2.

OnePlus Nord 2 : Spécifications

Source : MediaTek

C’est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Comme je l’ai révélé plus tôt cette année, le Nord 2 sera le premier téléphone OnePlus à être alimenté par un chipset MediaTek. Le téléphone comportera un chipset compatible MediaTek Dimensity 1200 5G, offrant des gains énormes par rapport au Snapdragon 765G qui était dans le Nord.

OnePlus a utilisé exclusivement des conceptions Qualcomm au cours de ses huit ans d’histoire, mais avec MediaTek réalisant des gains constants dans cette catégorie, il n’est pas étonnant que le Nord 2 utilise une pièce MediaTek. À l’avant, l’appareil dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz, et il devrait être à égalité avec ce que nous avons vu sur le Nord original l’année dernière.

Le OnePlus Nord 2 dispose également d’un matériel de caméra amélioré sous la forme d’une caméra principale de 50MP (Sony IMX766) rejointe par un objectif grand angle de 8MP et un module macro de 2MP, une caméra de 32MP à l’avant, une batterie de 4500mAh et un nouveau moteur de vibration.

OnePlus Nord 2 : Logiciel

En ce qui concerne le côté logiciel, le Nord 2 exécutera OxygenOS 11.3 prêt à l’emploi. Ce sera la première version d’OxygenOS basée sur la base de code ColorOS, il sera donc intéressant de voir en quoi elle diffère des anciennes versions de l’interface. Pour sa part, OnePlus a mentionné qu’il n’y aurait pas beaucoup de changements pour l’utilisateur, mais nous devrions avoir une meilleure compréhension une fois l’appareil disponible.

Meilleur sur un budget

OnePlus Nord N10 5G

Les fonctionnalités dont vous avez besoin

Le Nord N10 5G est doté d’un chipset Snapdragon 690 compatible 5G, d’un écran à 90 Hz, d’une grande batterie avec une charge rapide de 30 W et d’un logiciel propre. Il y a aussi un appareil photo 64MP à l’arrière, et le design lui-même semble familier. Il fonctionne toujours sous Android 10, mais devrait bientôt passer à Android 11.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Gardez le Nord fort

Protéger le Nord N10 avec le meilleur boîtier est une tâche plus facile que jamais

Le OnePlus Nord N10 est arrivé, et il est temps de tout mettre en place pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de cet impressionnant téléphone économique. Une fois que vous vous êtes connecté à tous vos comptes, la prochaine étape consiste à trouver le meilleur cas, et nous avons rassemblé nos favoris.