OnePlus Nord 2 avec Dimensity 1200, triple caméra 50MP et charge rapide 65W lancé en Inde ; OnePlus Buds Pro bientôt disponible

Le Nord 2 démarre à Rs 27 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

OnePlus lance aujourd’hui le smartphone OnePlus Nord 2 à un prix de départ de Rs 27 999. Le Nord de deuxième génération associe un schéma de conception de type OnePlus 9 et une caméra arrière principale de 50 MP de type OnePlus 9 Pro avec le système sur puce Dimensity 1200 et une charge rapide de 65 W. Parallèlement au OnePlus Nord 2, OnePlus lance également le OnePlus Buds Pro, faisant suite aux OnePlus Buds de l’année dernière.

Prix ​​et disponibilité OnePlus Nord 2, OnePlus Buds Pro India

Le Nord 2 démarre à Rs 27 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage vous coûtera 34 999 Rs. Le Nord 2 sera également disponible en modèle 8 Go/128 Go pour Rs 29 999. Il se déclinera en trois coloris : Blue Haze, Grey Sierra et Green Woods. La livraison commence le 28 juillet (accès anticipé à partir du 26 juillet).

OnePlus n’a pas encore annoncé le prix et la disponibilité des Buds Pro pour le marché indien.

OnePlus Nord 2, spécifications et fonctionnalités OnePlus Buds Pro

Le Nord 2 est doté d’un écran AMOLED « fluide » de 6,4 pouces à 90 Hz avec une résolution de 1080p et un lecteur d’empreintes digitales optique à l’écran pour l’authentification biométrique.

Il dispose d’un SoC MediaTek Dimensity 1200, qui lui apporte entre autres une connectivité 5G. Ceci est associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Ce n’est pas extensible. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est OxygenOS 11.3 basé sur Android 11. OnePlus a confirmé que le OnePlus Nord 2 recevrait deux mises à jour majeures du système d’exploitation et trois ans de mises à jour de sécurité.

Pour la photographie, le Nord 2 dispose de trois appareils photo à l’arrière. Il a un principal 50MP (capteur principal Sony IMX766) avec stabilisation d’image optique (OIS), un ultra grand-angle 8MP et un autre macro shooter 2MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 32MP.

L’ensemble est complété par une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Dans un certain contexte, le Nord original était livré avec un écran AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz avec une résolution de 1080p et un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, un SoC Qualcomm Snapdragon 765G avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS2.1 (non -extensible), batterie de 4 115 mAh avec charge rapide de 30 W, triple caméras arrière avec capteur principal Sony IMX586 de 48 MP derrière un objectif f/1,75 avec OIS, un ultra grand angle de 8 MP avec un champ de vision de 119 degrés, une macro de 2 MP et une autre caméra de profondeur 5MP. À l’avant, il était livré avec une caméra principale de 32 MP et une autre caméra ultra grand angle de 8 MP avec un champ de vision de 105 degrés.

En ce qui concerne les OnePlus Buds Pro, OnePlus affirme que la suppression intelligente du bruit adaptative dans ces écouteurs TWS peut réduire le bruit ambiant jusqu’à 40 dB. La durée de vie de la batterie est évaluée à 28 heures avec ANC activé (et 39 heures sans). L’indice IP55 et la charge rapide complètent l’ensemble.

