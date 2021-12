OnePlus Nord 2 CE, milieu de gamme premium avec charge rapide 65W et puce Dimmensity 900 | La technologie

Le premier modèle One Plus Nord était une bonne approximation de la marque au monde du milieu de gamme et ce deuxième modèle viendrait certifier cet atterrissage mais désormais de la main de Mediatek.

Apparemment, OnePlus se prépare à lancer un successeur au OnePlus Nord CE. Bien que la société n’ait publié aucune information officielle sur l’appareil jusqu’à présent, une nouvelle fuite met en lumière ce à quoi s’attendre du OnePlus Nord 2 CE.

Comme signalé Le OnePlus Nord 2 CE sera équipé du MediaTek Dimensity 900 accompagné de 6/12 Go de RAM. Parmi ses principales caractéristiques, citons un écran Full HD + AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

La fuite révèle en outre que le OnePlus Nord 2 CE pourrait avoir le même support de charge rapide 65W que le Nord 2 standard et d’autres produits phares OnePlus, tels que les OnePlus 9 et 9 Pro.

L’appareil serait livré avec 128 Go de stockage dans la variante de base, il l’augmenterait jusqu’à 256 Go dans le modèle haut de gamme.

De plus, la fuite prétend que l’appareil comptera avec un appareil photo principal de 64 Mpx avec un grand angle de 8 Mpx et une macro de 2 Mpx. C’est-à-dire le module arrière avec trois capteurs. Quant à la face avant, on pense qu’elle embarquera une caméra selfie de 16 Mpx.

Comme son prédécesseur, le OnePlus Nord 2 CE embarquerait une batterie de 4 500 mAh, si la fuite est certaine.

Côté logiciel, l’appareil devrait être lancé avec OxygenOS 12, basé sur Android 12. Enfin, la fuite suggère que le OnePlus Nord 2 CE pourrait être lancé en Inde. au premier trimestre 2022 avec un prix qui avoisinerait les 300 euros.