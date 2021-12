OnePlus Nord 2 CE rend la fuite : pas de curseur d’alerte ici

TL;DR

Les rendus OnePlus Nord 2 CE ont été mis en ligne. Les images montrent un téléphone avec un port de 3,5 mm mais pas de curseur d’alerte. Le design semble également s’inspirer de la famille OnePlus 9.

Nous avons entendu parler pour la première fois du OnePlus Nord 2 CE et de ses spécifications supposées il y a quelques jours, ressemblant à une mise à niveau itérative par rapport au Nord CE d’origine. Maintenant, les rendus du téléphone ont apparemment fuité en ligne, nous donnant un aperçu de la conception du prochain téléphone à petit budget.

Des images ont fait surface via 91mobiles et le leaker Yogesh Brar, montrant un téléphone qui laisse tomber la bande de caméra arrière verticale du Nord CE au profit d’un boîtier de caméra semblable à la série OnePlus 9. Cela signifie deux caméras arrière disposées verticalement, flanquées d’un capteur et d’un flash beaucoup plus petits. Vous pouvez voir les rendus ci-dessous, ainsi qu’un modèle dans un coloris vert ci-dessus.

Sinon, les rendus montrent une découpe de perforation alignée à gauche sur le devant, ainsi qu’un port de 3,5 mm au bas du téléphone. On voit également un bouton d’alimentation sur le côté droit tandis que les touches de volume sont sur le bord gauche du téléphone. Fidèle à la couverture précédente du point de vente, le OnePlus Nord 2 CE ne semble pas avoir de curseur d’alerte. Vous voudrez donc peut-être vous lancer dans un téléphone OnePlus haut de gamme si ce commutateur est important pour vous.

Au cas où vous l’auriez manqué, le Nord 2 CE devrait arriver avec un processeur Mediatek Dimensity 900, un écran OLED de 6,4 pouces à 90 Hz et une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 65 W. Il devrait également offrir un tireur principal de 64 MP, un appareil photo ultra-large de 8 MP et un objectif macro de 2 MP.

Le téléphone devrait arriver au premier trimestre 2022, nous n’aurons donc peut-être pas longtemps à attendre pour connaître tous les détails (y compris les prix très importants).

