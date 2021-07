OnePlus Nord 2, contact et premières impressions | La technologie

le premier OnePlus Nord C’était une déclaration d’intention de la marque dirigée par le charismatique Pete Lau. Son objectif était de retrouver ce nord que de nombreux adeptes de la marque considéraient que OnePlus avait perdu.

est torsion à l’essence de OnePlus fait du OnePlus Nord 5G l’un des les mobiles les mieux notés de OnePlus pour son bon rapport qualité prix. le OnePlus Nord 2 5G garde le même essence du Nord d’origine, mais avec une conception et un matériel mis à jour jusqu’en 2021.

Nous avons passé quelques heures à utiliser le OnePlus Nord 2 5G et nous vous donnons nos premières impressions dont, sans aucun doute, est appelé à devenir l’un des mobiles milieu de gamme les plus remarquables de 2021.

OnePlus Nord 2 5G OnePlus Nord OnePlus Nord CE 5G Écran AMOLED fluide de 6,43 pouces | 90 Hz | Format 20 : 9 | FullHD + (2 400 x 1 080 pixels) | 410 dpi 6,44 pouces Fluide AMOLED | 90 Hz | Format 20 : 9 | FullHD + (2 400 x 1 080 pixels) | 408 dpi 6,43 pouces Fluide AMOLED | 90 Hz | Format 20 : 9 | FullHD + (2 400 x 1 080 pixels) | Processeur MediaTek Dimensity 1200-AI 410 dpi | ARM G77 MC9 Qualcomm Snapdragon 765G 5G | GPU Adreno 620 Qualcomm Snapdragon 750G 5G | GPU Adreno 619 RAM 8 | 12 Go LPDDR4X 8 | 12 Go LPDDR4X 6, 8 ou 12 Go LPDDR4X Stockage 128 | 256 Go UFS 3.1 128 | 256 Go UFS 2.1 128 | Caméras arrière 256 Go UFS 2.1 Principales 50 Mpx (f/1,88) avec stabilisateur optique | 8MP ultra grand angle (f/2,25) avec 119,7° | Capteur monochrome 2MP (f/2.5) principal 48MP (f/1.75) avec stabilisateur optique | 8MP ultra grand angle (f/2,25) avec 119° | Macro 2 Mpx (f/2,4) | Capteur de profondeur 5 Mpx (f/2,4) Principal 64 Mpx (f/1,79) | Ultra grand angle 8MP avec 119 ° | Caméra monochrome 2MP Caméra frontale principale Sony IMX615 Stabilisateur électronique 32MP (f/2,45) Stabilisateur électronique principal 32MP (f/2,45) | Ultra grand angle de 8 Mpx (f/2,45) et 105° 16 Mpx f/2,5 Batterie 4 500 mAh Warp Charge 65 (65 W) 4 100 mAh Warp Charge 30T (30 W) 4 500 mAh | Warp Charge 30T Plus (30W) Android Oxygen OS 11.3 (Android 11) Oxygen OS 10.5 (Android 10) Oxygen OS 11 (Android 11) Connectivité double SIM | 5G | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | Bluetooth 5.2 | NFC | USB-C | GPS | GLONASS | Galileo double SIM | 5G | Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.1 | NFC | USB-C | GPS | GLONASS | Galileo double SIM | 5G | Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.1 | NFC | USB-C | GPS | GLONASS | Galileo Dimensions 158,9 x 73,2 x 8,2 mm 158,3 x 73,3 x 8,2 mm 159,2 x 73,5 x 7,9 mm Poids 189 gr 184 gr 170 g Prix 8 Go de RAM et 128 Go pour 399 euros | 12 Go de RAM et 256 Go pour 499 euros 8 Go de RAM et 128 Go pour 329 euros | 12 Go de RAM et 256 Go pour 379 euros. 299 euros (6 Go / 128 Go) | 329 euros (8 Go / 128 Go) | 399 euros (12 Go / 256 Go)

Un design proche du OnePlus 9, mais avec toute l’essence du Nord

En termes de dimensions, la nouvelle itération croît légèrement sur le papier avec 158,9 x 73,2 x 8,2 mm, bien qu’en le tenant en main il continue à transmettre les mêmes bons sentiments que le Nord nous a déjà laissés : c’est un mobile de taille moyenne et poids de 189 grammes qui vous permettent de l’utiliser confortablement d’une seule main.

le Nord 2 5G maintient la qualité des matériaux de construction Parmi lesquels se distingue le verre légèrement bombé au dos, livré sur le châssis en aluminium chromé.

Peu de changements dans l’emplacement des boutons et le OnePlus Nord 2 5G conserve le “Alert Slider”, le bouton coulissant qui permet de changer le mode sonore du mobile sans accéder aux paramètres du système. La mauvaise nouvelle est que OnePlus aussi a renoncé à la prise jack 3,5 mm dans ce modèle.

La nouveauté la plus marquante de l’arrière se trouve dans la conception du module de caméra arrière, très similaire à celle des OnePlus 9 et 9 Pro.

La Écran OnePlus Nord 2 5G se compose d’un panneau Fluide AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FullHD + (2 400 x 1 080 pixels) avec un Taux de rafraîchissement de 90 Hz et la prise en charge du contenu HDR. Une vieille connaissance de la marque pour être du même modèle que le OnePlus Nord CE 5G – que nous analysons ici – ou le OnePlus 8 – que nous analysons ici.

Avec si peu de temps d’utilisation, il est trop tôt pour évaluer la qualité de cet écran dans ces Premières impressions du OnePlus Nord 2 5G, mais dans quelques jours, nous publierons l’analyse complète dans laquelle nous aurons toutes les données de luminosité et de comportement de l’écran à l’extérieur et du amélioration de la qualité d’image grâce à l’intelligence artificielle que OnePlus a intégré à ce modèle.

Processeur Dimensity 1200 qui met l’accent sur l’intelligence artificielle

MediaTek fait un excellent travail avec ses derniers processeurs et une bonne preuve en est que de nombreux fabricants utilisant des puces Qualcomm font le saut vers MediaTek.

Avec le changement de génération du Nord 2, OnePlus est passé du Snapdragon 765G monté par la génération précédente, à Dimension 1200-AI qui monte la version mise à jour.

Les premières sensations que ce nouveau processeur transmet sont de une fluidité absolue qui ne plie pas à l’abus de démarrer une dizaine d’applications séquentiellement en passant d’un écran à l’autre de votre système d’exploitation OxygenOS 11.3 basé sur Android 11.

Les 12 Go de RAM LPDDR4X, Les 256 Go de stockage UFS 3.1 et GPU Mali G77 MC9 qui monte l’unité que nous testons aide les jeux très exigeants comme Genshin Impact ou PUBG à se déplacer en douceur.

De OnePlus, ils affirment que le processeur à huit cœurs fabriqué en 6 nm est un 65% plus rapide que Snapdragon 765G de la génération précédente et ses GPU 125 % plus puissant.

Dans l’analyse du OnePlus Nord 2 que nous publierons dans quelques jours nous pourrons avoir toutes les données pour évaluer si cette affirmation est vraie ou non, mais pour le moment, notre Tests préliminaires du Nord 2 en AnTuTu afficher un score supérieur au 610 000 points, contre 332 216 points pour le premier Nord ou 390 259 pour le OnePlus Nord CE 5G.

La marque chinoise a développé main dans la main avec MediaTek l’implémentation de cette nouvelle puce avec un accent particulier sur l’intelligence artificielle – d’où le suffixe AI que l’on retrouve dans le nom de ce processeur.

Est amélioration des fonctions d’intelligence artificielle il devrait avoir un impact direct sur les performances photographiques, la consommation de ressources, la qualité d’image, etc.

Il est impossible de déterminer si ces améliorations de performances existent sans les tests et tests pertinents, nous vous invitons donc à développer ces informations dans l’analyse complète avec tous les résultats que nous publierons dans quelques jours.

Quelque chose de similaire se produit avec autonomie d’utilisation du OnePlus Nord 2 5G, où le peu de temps que nous avons passé avec le terminal nous empêche de déterminer ce que Batterie de 4 500 mAh dans un scénario d’utilisation réelle.

Cependant, la consommation que nous avons observée en ce temps d’utilisation indique que le OnePlus Nord 2 5G évoluera dans les mêmes temps d’utilisation que nous avons déjà vu dans l’analyse du OnePlus Nord CE 5G.

La nouvelle génération maintient l’engagement de OnePlus à fournir toute sa gamme de Connectivité 5G qui leur permet de se positionner comme un choix à long terme pour la consommation de jeux en ligne et de contenus de loisirs. Dans ce cas, en plus, relevez la mise en incorporant WiFi 6, Bluetooth 5.2 et son stéréo avec une qualité incroyable pour la fourchette de prix dans laquelle ce terminal évoluera.

Nouvelle configuration de caméra sur le Nord 2, less is more ?

le matériel photographique est, avec le processeur, la section dans laquelle le nouveau Nord 2 de 2021 a le plus changé et il le fait en adoptant le Capteur 50 Mpx de la gamme OnePlus 9, qui a donné de si bons résultats dans ces terminaux, et les adapte comme capteur principal.

De plus, il adopte une Appareil photo ultra-large 8MP et un Capteur monochrome 2MP. Par conséquent, le capteur Macro est supprimé, bien que si cela se produit comme dans le OnePlus 9, l’objectif grand angle pourrait bien remplacer cet appareil photo, améliorant ainsi la qualité finale de la photo.

le premières photos que nous avons prises avec le OnePlus Nord 2 5G pointent vers de bons résultats en termes de qualité photographique, avec une forte présence de l’intelligence artificielle dans le traitement des photos et la prédominance d’un capteur principal stabilisé qui améliore la netteté des photos avec l’appareil photo principal en évitant les petits mouvements lors de la prise de photos à la main.

Même si n’offre pas l’option téléobjectifDepuis l’application appareil photo, il vous permet d’obtenir un zoom numérique direct jusqu’à 5x qui résiste très bien, offrant des niveaux de qualité et de netteté vraiment incroyables. La la caméra frontale est de 32 Mpx et offre une large focale prise en charge par différents filtres et paramètres pour selfie.

En général le OnePlus Nord 2 5G nous a laissé de très bons sentiments dans ces premières heures d’utilisation et, bien qu’il faille encore passer par de nombreux tests dans notre laboratoire que nous traduirons en quelques jours par une analyse exhaustive.

Tout indique que nous sommes face à un digne héritier du OnePlus Nord fournissant un matériel renouvelé et plus puissant en accord avec la demande et la compétitivité du marché. Android milieu de gamme en 2021, et il le fait au même prix de lancement que le premier OnePlus Nord 5G avec une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 399 euros, tandis que celui de 12 Go de RAM et 256 Go revient à 499 euros.