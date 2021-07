OnePlus Nord 2 date de sortie, prix, actualités et fuites

Le OnePlus Nord 2 est réel – et il ne reste qu’un jour avant que le successeur du OnePlus Nord de 2020 ne soit officiellement dévoilé lors de son événement de lancement le 22 juillet. Dans la perspective, cependant, la société a confirmé de nombreuses spécifications.

D’autres nouveaux téléphones à venir

Nous attendons ce téléphone depuis un certain temps, mais chaque fois que nous attendons l’appareil, la société montre autre chose à la place, comme le OnePlus 9, le Nord N10 5G, le Nord CE 5G ou le OnePlus 9R.

Le Nord original était le retour de OnePlus sur le segment de marché « phare » qui a rendu l’entreprise populaire en premier lieu, et nous espérons que le Nord 2 est un raffinement de l’original.

Nous avons découvert plus tard que le téléphone était le premier d’une nouvelle ligne de OnePlus, et le Nord N10 5G et le Nord N100 ont suivi plus tard en 2020, avec plus de membres de la ligne confirmés pour cette année.

Les rumeurs sur le OnePlus Nord 2 commencent également à se répandre, vous les trouverez toutes ci-dessous, et dès que nous apprendrons autre chose sur le OnePlus Nord 2, nous l’ajouterons à cet article.

Nous avons également créé une liste de souhaits pour ce que nous voulons voir depuis le téléphone – vous la trouverez plus bas.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le prochain téléphone Nord principal de OnePlusQuand est-il sorti ? Révélé le 22 juillet, date de sortie incertaine Combien ça coûtera? Environ 379 £ / 399 € (environ 480 $, 680 AU $)

OnePlus Nord (Crédit image : TechRadar)

Le OnePlus Nord 2 fera ses débuts le 22 juillet. La société a confirmé qu’elle organiserait une diffusion en direct pour la révélation du téléphone, et qu’elle serait disponible en Inde et en Europe. Nous nous attendons à ce que cela inclue le Royaume-Uni.

Il est peu probable que ce téléphone soit disponible aux États-Unis – le OnePlus Nord d’origine n’y a pas été vendu – ou en Australie, car la société ne vend généralement pas ses téléphones dans cette région.

Nous n’avons pas encore d’idée du prix du OnePlus Nord 2, mais le téléphone d’origine coûtait 379 £ / 399 € (environ 480 $, 680 AU $), nous pourrions donc éventuellement voir un prix similaire pour le successeur.

Cela dit, une fuite suggère un prix de 2 000 CNY, soit environ 310 $ / 220 £ / 400 AU $, donc bien que ces conversions ne soient pas précises, le Nord 2 pourrait être légèrement moins cher que le Nord d’origine.

Conception et affichage

Tout d’abord, ce que nous savons avec certitude, c’est que le OnePlus Nord 2 dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, comme OnePlus lui-même l’a confirmé.

La société a également partagé une image de l’arrière du OnePlus Nord 2, bien qu’il s’agisse d’un dessin plutôt que d’un rendu ou d’une photo.

Vous pouvez le voir ci-dessous, avec un appareil photo à triple objectif et une palette de couleurs vertes.

Danger. Excitation. Et beaucoup de Nord 2. Branchez-vous le 22 juillet pour OnePlus Nord: Part Deux, une expérience captivante de lancement de produit à succès mettant en vedette OnePlus Nord 2 5G.19h30 IST.Get Notified – https://t.co/gXhknbFnwe pic .twitter.com/61AUnN7BzJ16 juillet 2021

Voir plus

Au-delà de cela, OnLeaks (un leaker avec de bons antécédents) a partagé des rendus censés montrer le OnePlus Nord 2, dont vous pouvez voir certains ci-dessous.

Ils montrent un téléphone qui ressemble beaucoup au OnePlus 9 Pro, avec un design de caméra similaire à l’arrière (mais sans la marque Hasselblad) et un aspect tout écran à l’avant, avec une caméra perforée dans le coin supérieur gauche .

Vous pouvez également voir que le curseur d’alerte pour lequel la marque est connue est intact, et apparemment, le téléphone mesurera environ 160 x 73,8 x 8,1 mm.

Image 1 sur 4

(Crédit image: 91Mobiles)Image 2 sur 4

(Crédit image : 91 Mobiles) Image 3 sur 4

(Crédit image : 91 Mobiles) Image 4 sur 4

(Crédit image : 91 Mobiles)

OnLeaks a également affirmé que le OnePlus Nord 2 aura un scanner d’empreintes digitales à l’écran, et il a divulgué les spécifications d’écran maintenant confirmées, donc étant donné qu’il a bien compris, il y a de fortes chances que ses rendus soient corrects aussi. Certes, le dos semble l’être, étant donné qu’il correspond au dessin partagé par OnePlus.

Nous avons également maintenant vu un deuxième ensemble de rendus montrant l’avant supposé du OnePlus Nord 2, que vous pouvez voir ci-dessous. Ceux-ci correspondent à ceux ci-dessus, nous sommes donc maintenant encore plus confiants dans cette conception.

(Crédit image : 91 Mobiles)

Et une troisième fuite nous a montré l’avant et l’arrière du OnePlus Nord 2. Nous savons à ce stade que le design à l’arrière est correct (bien que la couleur rouge ici soit nouvelle et pourrait être l’une des nuances dans lesquelles il est vendu) .

L’avant correspond quant à lui aux fuites précédentes, il est donc probablement précis aussi.

OnePlus Nord 2 5G pic.twitter.com/S6menHnPOv19 juillet 2021

Voir plus

Enfin, nous avons entendu ailleurs que le Nord 2 a apparemment un dos en verre et un cadre en métal. Mais bien que cela soit crédible, la même source a divulgué des spécifications d’écran que nous savons maintenant être fausses, alors prenez cela avec une pincée de sel.

Appareil photo et batterie

Un leaker prétend que le OnePlus Nord 2 aura un appareil photo à triple objectif, avec un capteur principal de 50MP (utilisant le même capteur que l’ultra-large du OnePlus 9 Pro), ainsi qu’un appareil photo secondaire de 8MP et un tertiaire de 2MP. Si nous devions deviner, nous supposerions que le 8MP est soit un ultra-large soit un téléobjectif, et le 2MP est un capteur de profondeur, noir et blanc, ou macro vivaneau.

Une autre source a quant à elle indiqué un appareil photo principal de 50 MP, un appareil photo ultra-large de 16 MP et un appareil photo noir et blanc de 2 MP, il y a donc de légères différences.

C’est un appareil photo de moins que le Nord d’origine à l’arrière, mais la qualité pourrait bien être améliorée. Il semble également qu’il pourrait y avoir un appareil photo de moins à l’avant, avec un seul appareil photo de 32 MP mentionné dans ces fuites. Les rendus que nous avons vus (ci-dessus) correspondent également à ces numéros de caméra.

Quant à la batterie, OnePlus a confirmé qu’elle aura une capacité de 4 500 mAh et qu’elle se chargera également à 65 W. C’est super rapide, et à en juger par d’autres téléphones avec des spécifications similaires, nous verrons probablement un temps de charge d’environ trente minutes.

Spécifications et fonctionnalités

OnePlus lui-même a confirmé que le Nord 2 5G utilisera le chipset MediaTek Dimensity 1200-AI, un chipset 5G exclusif à l’entreprise et qui devrait offrir certains avantages de l’IA.

Les rumeurs ont suggéré que le Dimensity 1200 serait utilisé – nous entendons par là, une version sans réglages d’IA que quelques téléphones utilisent, et elle a été répertoriée aux côtés d’autres spécifications possibles obtenues par OnLeaks, y compris un choix de 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Une autre rumeur mentionnait le chipset Dimensity 1200, affirmant que cela et un écran plat sont les seules différences entre le OnePlus Nord 2 et le Realme X9 Pro (un autre combiné rumeur).

Ce que nous voulons voir

Voici ce que nous voulons voir dans le OnePlus Nord 2, à la fois en termes de nouvelles fonctionnalités et d’ajustements à l’original.

OnePlus Nord (Crédit image : TechRadar)

1. Une disponibilité plus large

Le OnePlus Nord était en quelque sorte un test pour la nouvelle gamme de téléphones OnePlus, et il n’a été publié que dans certaines régions. Notamment, les États-Unis étaient absents.

Les membres suivants de la ligne Nord ont cependant vu des sorties aux États-Unis, il est donc possible que le Nord 2 le fasse également. Nous l’espérons, afin que davantage de personnes puissent mettre la main sur le téléphone abordable.

2. Un indice IP68

Les indices IP des téléphones vous indiquent à quel point ils sont protégés de la poussière et de l’eau, de sorte que vous pouvez savoir si votre téléphone peut survivre à une immersion accidentelle ou à de nombreuses particules parasites.

Le OnePlus Nord n’avait pas un tel indice IP – cela ne veut pas dire qu’il n’est pas protégé contre certains éléments extérieurs, juste que le téléphone n’est pas officiellement certifié. Cela signifie que vous ne pouvez pas être trop sûr de la robustesse du combiné, et si vous ne savez pas à quel point un précieux smartphone est bien protégé, vous pouvez le traiter comme s’il n’était pas du tout protégé.

Nous aimerions que le OnePlus Nord obtienne un indice IP, et si possible un IP68, ce qui signifie qu’il est entièrement protégé de la poussière et qu’il peut survivre sous l’eau à des profondeurs de 2 mètres jusqu’à 30 minutes.

3. Durée de vie de la batterie améliorée

Notre plus gros problème avec le OnePlus Nord était la durée de vie de sa batterie, car même si elle durait généralement une journée d’utilisation, nous ne l’avons jamais dépassée. Nous avons estimé que les utilisateurs expérimentés pourraient également ne pas bénéficier de toute cette journée d’utilisation.

Nous aimerions voir une augmentation de la longévité pour le OnePlus Nord 2, que ce soit à partir d’une cellule de batterie plus grande, ou plus d’optimisations logicielles pour empêcher le téléphone de vider la batterie aussi rapidement.

4. Caméras frontales plus petites

Le OnePlus Nord était l’un des rares téléphones abordables en 2020 à être équipé de plusieurs caméras frontales, et nous avons constaté que le téléphone prenait de bons selfies en conséquence.

Cependant, deux objectifs prennent de la place, et ces doubles snappers ont entraîné le retrait d’un morceau de l’écran pour eux. En conséquence, il n’y avait pas beaucoup d’espace pour les icônes de notification et autres.

Si le OnePlus Nord 2 possède des snappers à double selfie, nous aimerions les voir utiliser des objectifs plus petits ou être mieux positionnés pour occuper moins d’espace d’affichage. OnePlus a déjà joué avec des caméras contextuelles, et s’il y a deux caméras frontales, cela semble une excellente solution, bien qu’il y en ait d’autres.