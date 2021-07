OnePlus Nord 2 désormais disponible au Royaume-Uni

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

Le OnePlus Nord 2 est désormais disponible à l’achat au Royaume-Uni. Il est en vente sur deux réseaux britanniques ainsi que dans les magasins officiels OnePlus et autres. Les prix commencent à 399 £.

Après une brève attente, le OnePlus Nord 2 est désormais disponible à l’achat au Royaume-Uni.

Le téléphone a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci en tant que dernier concurrent de milieu de gamme de OnePlus. Usurpant le Nord d’origine, le Nord 2 contient un MediaTek Dimensity 1200, un appareil photo principal de 50 MP et un écran AMOLED de 6,43 pouces parmi ses caractéristiques exceptionnelles.

Dans les coloris Blue Haze et Grey Sierra, le Nord 2 8 Go/128 Go est disponible sur les réseaux britanniques Three et O2. Ce dernier propose des plans personnalisés, qui commencent à 29,99 £/mois avec un coût initial de 10 £. Cela donne aux utilisateurs un nombre illimité de minutes, de SMS et de 5 Go de données. Si cet arrangement est trop rigide, les utilisateurs peuvent également choisir de payer sur trois ou 36 mois avec des coûts initiaux variables.

Quant à Three, le réseau vendra le OnePlus Nord 2 à partir de 25 £/mois avec un coût initial de 19 £. Cela donne aux utilisateurs un nombre illimité de minutes, de SMS et 1 Go de données.

Prix ​​et disponibilité du OnePlus Nord 2 UK

OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 fait suite aux débuts de milieu de gamme de l’entreprise à partir de 2020. Le téléphone s’appuie sur la formule de l’année dernière avec un nouveau design, un processeur plus rapide et le capteur d’appareil photo 50MP de la série haut de gamme OnePlus 9.

Pour ceux qui veulent le téléphone sans chaîne réseau, il est maintenant en vente sur OnePlus.com, Amazon et John Lewis sous deux formes de RAM/stockage. L’option 8 Go/128 Go est disponible pour 399 £ (~ 553 $). L’option 12 Go/256 Go est disponible pour 469 £ (~ 650 $). Les coloris proposés incluent à nouveau Blue Haze et Grey Sierra.