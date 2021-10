OnePlus Nord 2, le meilleur mobile pas cher de OnePlus, est en vente sur AliExpress Plaza pour 387 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Parmi les téléphones OnePlus bon marché, ce OnePlus Nord 2 avec connexion 5G est l’un des meilleurs que vous puissiez acheter. Il est maintenant en vente en Espagne.

Si vous voulez un mobile pas cher mais ne pensez pas au bout de quelques mois que vous auriez dû dépenser un peu plus pour avoir une meilleure qualité dans l’autonomie, les caméras ou dans son fonctionnement en général, le mieux que vous puissiez faire est de miser sur un mobile comme ce OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2 5G n’est pas seulement l’un des téléphones OnePlus les moins chers, C’est aussi l’un de ces smartphones qui pour ce qu’ils coûtent est un achat instantané. Et si vous en avez aussi à votre disposition avec une remise comme en ce moment, tant mieux.

En ce moment, vous pouvez obtenir ceci OnePlus Nord 2 5G avec 128 Go de stockage pour seulement 387 euros.

Le smartphone milieu de gamme avec un écran AMOLED 6,43″ 90Hz, 5G, 8/12 Go de RAM, 128/256 Go, un appareil photo 50 mégapixels et bien plus encore.

Il s’agit d’une offre sur AliExpress Plaza, la boutique AliExpress où toutes les expéditions sont effectuées depuis l’Espagne et également avec une livraison gratuite et rapide, tant que cela ne prendra que 3 jours pour arriver. Vous bénéficiez également de tous les avantages d’un produit avec une garantie officielle de 2 ans.

Il est également disponible sur Amazon, mais il coûte toujours son prix officiel, donc sur AliExpress Plaza vous avez le meilleur prix avec toutes les garanties.

Comme vous pouvez le voir dans notre analyse approfondie du OnePlus Nord 2, s’il y a une chose qui distingue ce mobile pas cher de OnePlus, c’est par sa conception, l’autonomie qui est l’une de ses caractéristiques les plus importantes, et OxygenOS, le système d’exploitation de OnePlus.

Bien que OnePlus ait récemment annoncé qu’après sa fusion avec Oppo (ils appartiennent au même groupe), ils commenceront à utiliser ColorOS, un Android avec une couche différente de celle de Google (comme OxygenOS) et que vous aimerez peut-être.

OnePlus Nord 2 a une connexion 5G, un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 1200, 8 Go de RAM et cette fois 128 Go de stockage.

De plus, il a monté un Appareil photo principal de 50 mégapixels, avec un ultra grand angle de 8 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Vous n’avez pas à vous soucier de la batterie, elle a une capacité de 4 500 mAh et elle a également une charge rapide de 65 W.

