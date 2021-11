OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition taquiné avec un coloris éclatant, un système d’exploitation «gamifié»

TL;DR

OnePlus a annoncé une nouvelle édition spéciale Nord 2. L’édition Pac-Man propose un coloris phosphorescent, un système d’exploitation Oxygen «gamifié» et plus encore.

OnePlus a lancé de nombreux produits en édition spéciale au cours de sa vie, des partenariats avec Cyberpunk 2077 à Harry Potter, Marvel et McLaren. Maintenant, la société a officiellement dévoilé un nouveau OnePlus Nord 2 sur le thème de Pac-Man.

Officiellement baptisée OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition, la société promet que le téléphone offrira aux utilisateurs une « nouvelle expérience gamifiée », en particulier les fans de la propriété Bandai Namco.

Pour commencer, le OnePlus Nord 2 acquiert un nouveau coloris que les utilisateurs « appliquent de l’encre phosphorescente sur son film le plus interne ». En conséquence, OnePlus affirme que ce téléphone brille dans le noir. Au-delà de l’esthétique, Oxygen OS bénéficie également d’une refonte sur le thème de Pac-Man avec des jeux, des œufs de Pâques et d’autres contenus. « Pensez-y comme maîtriser un jeu d’arcade, mais sans dépenser une tonne de trimestres », lance OnePlus dans son message d’annonce.

Quant au téléphone lui-même, vous obtenez 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. En termes de matériel, pas grand-chose d’autre n’est différent. Vous obtiendrez toujours un écran AMOLED de 6,43 pouces, un chipset Dimensity 1200 AI, un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 4 500 mAh alimentant le lot.

OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition : Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix, vous aurez besoin de 529 €, 499 £ ou 37 999 Rs (~ 510 $ à 673 $) pour en acheter un en Europe ou en Inde. C’est considérablement plus cher que le Nord 2 standard dans ces régions.

OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 fait suite aux débuts de milieu de gamme de l’entreprise à partir de 2020. Le téléphone s’appuie sur la formule de l’année dernière avec un nouveau design, un processeur plus rapide et le capteur d’appareil photo 50MP de la série OnePlus 9 haut de gamme.

En ce qui concerne la disponibilité, eh bien, il semble que pour l’instant vous ne puissiez gagner que l’appareil. Vous pouvez faire tourner le jeu Pac-Man de OnePlus pour avoir une chance de gagner. Cependant, attendez-vous à ce que plus de détails sur les ventes générales arrivent dans les prochains jours.