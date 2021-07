OnePlus Nord 2 pourrait coûter cher en Inde

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

TL;DR

Le OnePlus Nord 2 pourrait être une perspective beaucoup plus chère que son prédécesseur en Inde. Selon les rumeurs, le téléphone serait lancé à Rs 31 999 – Rs 7 000 de plus que le prix catalogue d’origine du Nord. OnePlus dévoilera le téléphone dans la région le 22 juillet.

Selon une nouvelle fuite, le prochain OnePlus Nord 2 pourrait être considérablement plus cher que son prédécesseur en Inde.

Les informations obtenues par 91Mobiles suggèrent que le Nord 2 commencera à Rs 31 999 (~ 429 $). Ce modèle de base contiendrait 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous voulez 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous devrez débourser 34 999 Rs (~ 469 $).

Cela ferait du OnePlus Nord 2 le modèle le plus cher de la gamme Nord par une certaine marge. Il s’agit également d’une hausse de prix notable par rapport au Nord d’origine de base, qui a atterri pour 24 999 Rs (~ 335 $) l’année dernière. Certes, ce modèle comportait 64 Go de stockage. À titre de comparaison supplémentaire, le 128 Go Nord était au prix de Rs 27 999 (~ 376 $). Le OnePlus 9R a été lancé en Inde pour Rs 39 999 (~ 536 $).

Bien que les utilisateurs ne soient peut-être pas très enthousiasmés par cette augmentation, OnePlus pourrait la réduire aux spécifications et aux améliorations de fonctionnalités. Les rumeurs suggèrent qu’un capteur 50MP amélioré mettra en vedette une triple caméra arrière. OnePlus a également confirmé que le téléphone utilisera le MediaTek Dimensity 1200 haut de gamme, une mise à niveau équitable par rapport au Snapdragon 765G. Cependant, le téléphone ne verra apparemment pas de changements de conception de base. Le panneau OLED 90 Hz de 6,44 pouces du Nord 2 ne diffère pas beaucoup de l’écran du Nord sur papier. La durée de vie de la batterie ne peut bénéficier que d’une légère augmentation de 385 mAh.

91Mobiles met également en lumière les coloris attendus, mais ne retenez pas votre souffle pour les teintes fantaisistes. Gray Sierra et Blue Haze seraient parmi les offres. Une édition spéciale en cuir Green Woods peut également être proposée, mais cela pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix.

Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour confirmer le prix, les spécifications ou les coloris du Nord 2. Le téléphone fera ses débuts le 22 juillet en Europe et en Inde.