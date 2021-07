OnePlus Nord 2 versus OnePlus Nord, OnePlus Nord CE : toutes les différences que vous vouliez savoir

Le prix du Nord 2 en Inde commence à Rs 27 999.

OnePlus a lancé le OnePlus Nord 2. Le prix du Nord 2 en Inde commence à Rs 27 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera également disponible en configurations 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go pour Rs 29 999 et Rs 34 999, respectivement. Les lecteurs aux yeux d’aigle remarqueront rapidement que le Nord 2 coûte plus cher que le Nord original de l’année dernière. Le Nord de première génération a commencé à Rs 24 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage (une version 12 Go/256 Go du téléphone coûte Rs 29 999). Fait intéressant, OnePlus a un autre téléphone appelé OnePlus Nord CE cette année, pour couvrir ce prix. Le Nord original a été abandonné en Inde.

Un rapide coup d’œil à sa fiche technique et c’est évident, le Nord 2 est une mise à niveau importante par rapport à son prédécesseur. Il a un nouveau design, un système sur puce et un appareil photo principal plus puissants, ainsi qu’une batterie plus grande et une charge plus rapide. Ceux qui ont critiqué la réduction de la marque sur les bandes 5G seront ravis de savoir que le Nord 2 prend en charge plus de cinq bandes 5G – le plus grand nombre pour n’importe quel téléphone OnePlus en Inde. Il y a beaucoup à aimer sur le Nord 2 et même si OnePlus monte un peu dans l’échelle des prix ici, cela justifie au moins la bosse avec des améliorations notables du matériel, quelque chose que vous ne pouvez pas dire à propos de certains de ses autres téléphones comme le OnePlus 9R et même le OnePlus 9.

Voici un bref aperçu du OnePlus Nord 2 et comment le nouveau Nord se compare à l’original ainsi qu’au Nord CE plus abordable :

Comme le Nord original, le Nord 2 est également fait de verre et de plastique. L’avant et l’arrière ont du verre Corning Gorilla Glass 5 tandis que le cadre extérieur est en plastique. Les deux téléphones sont dotés d’une perforation sur le côté et du curseur d’alerte caractéristique de OnePlus. Comme l’original, le Nord 2 n’a pas non plus de prise casque. Mais il a deux haut-parleurs. Le Nord CE est entièrement fabriqué en plastique et n’a aucune protection d’écran. C’est le premier téléphone OnePlus à être livré sans curseur d’alerte. Pour ce que ça vaut, le Nord CE a une prise casque. Les trois téléphones disposent d’un lecteur d’empreintes digitales à l’écran pour l’authentification biométrique. Le Nord 2 dispose d’un écran AMOLED « fluide » 90 Hz de 6,43 pouces avec une résolution de 1080p avec prise en charge HDR10+. Le Nord original était livré avec un écran légèrement plus grand de 6,44 pouces. Tout le reste était similaire. Le Nord CE dispose également d’un écran AMOLED « fluide » 90 Hz de 6,43 pouces avec une résolution de 1080p mais pas de prise en charge HDR10. Sous le capot, le Nord 2 dispose d’un SoC MediaTek Dimensity 1200. Le Nord original était livré avec un SoC Qualcomm Snapdragon 765G. Le Nord CE dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 750G. Les trois téléphones prennent en charge la 5G. Le Nord 2 est disponible en trois configurations : 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go. OnePlus utilise un stockage UFS3.1 rapide dans le Nord 2. Le Nord d’origine était également disponible en trois configurations : 6 Go/64 Go, 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go. Il est venu avec un stockage UFS2.1 plus lent. Le Nord CE est disponible en configurations 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go – avec stockage UFS2.1. Aucun de ces téléphones ne prend en charge l’extension de stockage. Le Nord 2 dispose de trois caméras à l’arrière. Il a un principal 50MP (capteur principal Sony IMX766) avec stabilisation d’image optique (OIS), un ultra grand-angle 8MP et un autre tireur d’objectif mono 2MP. Le Nord original était livré avec quatre caméras arrière avec un capteur principal Sony IMX586 de 48 MP derrière un objectif f/1,75 avec OIS, un ultra grand angle de 8 MP avec un champ de vision de 119 degrés, une macro de 2 MP et une autre caméra de profondeur de 5 MP. Le Nord CE dispose d’une caméra principale de 64 MP, d’une caméra ultra grand angle de 8 MP et d’une autre caméra de profondeur de 2 MP. Les trois téléphones peuvent filmer jusqu’à 4K@30fps. À l’avant, le Nord 2 dispose d’un appareil photo 32MP. Le Nord original était livré avec une caméra principale de 32 MP et une autre caméra ultra grand angle de 8 MP avec un champ de vision de 105 degrés à l’avant. Le Nord CE a une caméra frontale de 16MP. Seule la caméra frontale du Nord d’origine pouvait filmer jusqu’à 4K à 60 ips. Le Nord 2 est doté d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W. Le Nord d’origine était livré avec une batterie de 4 115 mAh avec une charge rapide de 30 W. Le Nord CE dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 30 W.

