OnePlus Nord 2 versus Poco F3 GT : toutes les différences que vous vouliez savoir

Les deux téléphones ont le même système sur puce MediaTek Dimensity 1200.

Un jour après que OnePlus a lancé le OnePlus Nord 2, Poco a lancé le Poco F3 GT en Inde. Le OnePlus Nord 2 est ce que vous pouvez appeler un téléphone plus « grand public » qui devrait plaire à tous les types d’acheteurs. Le Poco F3 GT avec ses déclencheurs de jeu dédiés et son mécanisme de refroidissement exhaustif, quant à lui, ressemble d’abord à un téléphone de jeu, bien qu’il n’y ait aucune raison pour que ceux qui recherchent un produit plus complet ne l’aient pas envie. Au fond, les deux téléphones ont le même système sur puce MediaTek Dimensity 1200. Leur prix est également similaire, dans une certaine mesure.

Lire aussi | Poco F3 GT lancé en Inde, apporte la puce MediaTek Dimensity 1200 et une charge rapide de 67 W pour Rs 26 999

Le prix du Nord 2 en Inde commence à Rs 27 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera également disponible en configurations 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go pour Rs 29 999 et Rs 34 999, respectivement. Le prix du Poco F3 GT en Inde commence à Rs 26 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera également disponible en configurations 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go pour Rs 28 999 et Rs 30 999, respectivement.

Jetons un coup d’œil à ces deux téléphones pour savoir comment ils se comparent :

La F3 GT crie « jeu » dès le départ. Il a un arrière plus net en verre – il s’agit du Corning Gorilla Glass 5 – et un éclairage d’accentuation autour du module de caméra. Le cadre extérieur est en métal. Et avons-nous dit, il a des boutons d’épaule physiques? Et, ils sont également rétractables, ce qui signifie que vous pouvez choisir de les utiliser à volonté (alors que dans tous les autres cas, ils peuvent rester cachés). Ce qui en fait aussi un téléphone de tous les jours, ce sont ses dimensions. Poco a rendu cette chose très mince et légère. Il mesure autant que le Nord 2 et est juste un peu plus lourd. La F3 GT est également certifiée IP53. Le Nord 2, quant à lui, ressemble beaucoup au OnePlus 9 avec le dos Corning Gorilla Glass 5 et le cadre en plastique, c’est-à-dire qu’il est plutôt beau. La biométrie est gérée par un lecteur d’empreintes digitales latéral dans le F3 GT tandis que le Nord 2 dispose d’une solution optique intégrée à l’écran. Le F3 GT dispose d’un écran AMOLED 1080p de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile de 480 Hz). Il s’agit d’un panneau 10 bits qui prend également en charge la lecture HDR10+. Une chose intéressante à propos de la F3 GT est que Poco a pu réduire le menton sur celle-ci. Le Nord 2 dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz avec une résolution de 1080p et une prise en charge HDR10+. Les deux téléphones ont une perforation. Sous le capot, les deux téléphones ont un SoC MediaTek Dimensity 1200. Le Nord 2 est disponible en trois configurations : 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go. Le F3 GT est disponible en configurations 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go. Les deux téléphones utilisent le stockage UFS3.1 et manquent d’extension de stockage. Le Nord 2 dispose de trois caméras à l’arrière. Il a un principal 50MP (capteur principal Sony IMX766) avec stabilisation d’image optique (OIS), un ultra grand-angle 8MP et un autre tireur d’objectif mono 2MP. Le F3 GT dispose également de trois appareils photo, dont un principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un autre appareil de prise de vue macro de 2 MP. Les deux téléphones peuvent enregistrer jusqu’à 4K@30fps. Le Nord 2 a une caméra frontale de 32MP tandis que le F3 GT a une caméra frontale de 16MP. Les deux plafonnent à 1080p@30fps.Les deux téléphones contiennent deux haut-parleurs et sautent une prise casque.Le F3 GT dispose d’une batterie de 5 065 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le Nord 2 dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Lire aussi | OnePlus Nord 2 avec Dimensity 1200, triple caméra 50MP lancé en Inde ; OnePlus Buds Pro bientôt disponible

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.