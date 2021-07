OnePlus Nord 2 vs les anciens téléphones OnePlus : devriez-vous mettre à niveau ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

01vs OnePlus 6 series et plus anciennes02vs OnePlus 7 series03vs OnePlus 8, 8 Pro et 8T04vs OnePlus Nord05vs OnePlus 9 series06Verdict

Les produits phares de OnePlus devenant plus chers, la société a présenté sa série Nord en 2020 pour fournir une alternative de milieu de gamme et, plus important encore, plus abordable à ses appareils haut de gamme. Le Nord original a été un succès, mais un an plus tard, son successeur, le OnePlus Nord 2, est confronté à un marché de milieu de gamme extrêmement saturé avec des téléphones offrant un excellent rapport qualité-prix.

Le Nord 2 semble cocher toutes les bonnes cases. Il imite un design phare, offre des performances haut de gamme et offre presque tout ce que les fans de OnePlus adorent. Cependant, le OnePlus Nord 2 est-il une mise à niveau intéressante par rapport aux anciens appareils de OnePlus ? Nous examinons comment le Nord 2 se compare à tous les smartphones OnePlus qui l’ont précédé pour voir s’il est temps pour vous de mettre à niveau.

OnePlus Nord 2 contre OnePlus 6, 6T et versions antérieures

Les OnePlus 6 et 6T étaient les derniers de l’ère des « tueurs phares » de l’entreprise. Le OnePlus 6T, en particulier, était un appareil extrêmement populaire, offrant le bon mélange de spécifications et de fonctionnalités haut de gamme avec un prix difficile à battre. Malgré à quel point le paysage des smartphones a changé au cours des dernières années, les OnePlus 6 et 6T ne se sentent pas vieux, ces appareils définissant des tendances de conception et de fonctionnalités qui se poursuivent à ce jour.

Le OnePlus 6 a été le premier de la société à comporter une encoche pour loger la caméra frontale, et avec le 6T est venu l’encoche en forme de goutte d’eau et un scanner d’empreintes digitales sous l’écran. Le dos en verre incurvé et la face avant presque sans lunette résistent également. Le processeur Snapdragon 845 soutenu par 8 Go de RAM est toujours un package de traitement capable. Bien que la caméra n’ait jamais été le point fort de OnePlus, la configuration à double caméra est plus que réparable.

Cela dit, il y en a beaucoup qui montrent l’âge de ces téléphones. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz de l’écran est nettement à l’ancienne par rapport aux alternatives actuelles. Et la charge de 20 W, alors que “Warp Charge” à l’époque, semble assez lente maintenant lorsqu’elle est opposée à la charge rapide de 65 W d’appareils comme le Nord 2. Bien sûr, vous n’obtiendrez pas non plus la prise en charge de la 5G, mais ce n’est pas vraiment un gros à moins que vous ne viviez dans une zone avec un signal 5G puissant. OnePlus a également retardé le déploiement d’Oxygen OS 11, les téléphones devant recevoir la mise à jour logicielle plus tard cette année. Malheureusement, c’est aussi la fin de la route pour ces appareils, et aucun d’entre eux ne devrait obtenir Android 12.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le OnePlus Nord 2 vaut la peine d’être acheté si vous utilisez toujours le OnePlus 6 ou 6T. Vous obtenez un processeur plus rapide, un meilleur affichage avec un taux de rafraîchissement plus élevé, de meilleurs appareils photo et une charge plus rapide. Quiconque cherche à passer au Nord 2 ne sera pas non plus confronté à la hausse des prix discordante qu’il aurait en achetant les derniers produits phares de OnePlus.

Série OnePlus Nord 2 vs OnePlus 7

OnePlus a commencé ses itérations Pro avec les séries OnePlus 7 et 7T, qui ont commencé à pénétrer un véritable territoire phare en termes de fonctionnalités et de prix. Il y avait une nette distinction entre les OnePlus 7 et 7 Pro, ce dernier étant doté d’une triple configuration de caméra arrière, d’une charge plus rapide, d’un écran QHD+ AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (par rapport à l’écran FHD+ 60 Hz de la version standard), et une façade tout écran avec une caméra contextuelle.

Les choses sont devenues beaucoup plus confuses avec la série 7T. Le 7T Pro était en grande partie une mise à jour itérative, la seule différence étant la mise à niveau vers le processeur Snapdragon 855 Plus. OnePlus a également apporté les meilleures fonctionnalités des éditions Pro – à l’exception de la résolution d’affichage et du design – au 7T standard.

Même si ces téléphones datent de 2019, ils ne sont pas particulièrement loin derrière le Nord 2. Les Snapdragon 855 et 855 Plus résistent toujours très bien, vous disposez de 8 Go de RAM et ces téléphones bénéficieront probablement d’une mise à niveau vers Android 12. Le 7 Pro, 7T et 7T Pro sont tous livrés avec des taux de rafraîchissement d’affichage de 90 Hz, et les éditions Pro offrent une résolution plus élevée que le Nord 2. Vous obtenez également des configurations à trois caméras à tous les niveaux, et le Nord 2 n’est pas livré avec un Indice IP ou chargement sans fil non plus.

Le Nord 2 présente bien sûr quelques avantages, du fait qu’il s’agit d’une version plus récente. C’est plus performant, vous obtenez une charge beaucoup plus rapide et les caméras sont meilleures, même si les performances dans le monde réel ne sont pas encore à la hauteur. Le Nord 2 obtiendra également des mises à jour logicielles plus rapidement. Si vous possédez déjà les éditions 7T ou Pro et envisagez une mise à niveau, vous feriez peut-être mieux d’opter pour les produits phares OnePlus, à moins que vous ne recherchiez une option abordable.

OnePlus Nord 2 contre OnePlus 8, 8 Pro et 8T

Si vous avez le OnePlus 8, 8 Pro ou le 8T, vous ne cherchez probablement pas à mettre à niveau de toute façon, et si c’est le cas, le Nord 2 n’est pas l’appareil que vous devriez envisager. Le Nord 2 est un milieu de gamme de part en part, et bien que la série 8 ait peut-être un an de plus à ce stade, ses côtelettes phares continuent de briller.

Le OnePlus 8 Pro est naturellement le meilleur des deux modèles de la série 8. Vous obtenez un écran QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, par rapport à l’écran FHD+ 90 Hz du modèle standard, et une recharge sans fil. Le Pro est également livré avec un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, et une configuration de caméra bien meilleure. Le 8T apporte également les meilleures fonctionnalités du 8 Pro à un package plus abordable, avec un taux de rafraîchissement d’affichage plus élevé et une charge filaire plus rapide. Cependant, vous manquez l’écran QHD+, un indice IP et la recharge sans fil par rapport au 8 Pro.

Le Nord 2 offre des performances similaires et se charge plus rapidement que les 8 et 8 Pro. Cependant, il est en retard lorsque l’on considère tout le reste, et il n’y a certainement rien ici pour justifier une mise à niveau à partir des trois versions 2020.

OnePlus Nord 2 contre OnePlus Nord

Le OnePlus Nord 2 est une mise à niveau décente par rapport à son prédécesseur. Son processeur Dimensity 1200 offre de meilleures performances, la configuration de la caméra est sans doute une amélioration, et non seulement la batterie du Nord 2 est plus grosse, mais elle peut également être chargée beaucoup plus rapidement. Le Nord 2 emprunte également des éléments de conception à la série OnePlus 9 et a une apparence et une sensation plus premium. C’est là que s’arrêtent les différences.

Les deux téléphones sont livrés avec des écrans similaires et des configurations de RAM et de stockage identiques. L’ancien Nord a également plus de caméras, avec une configuration à quatre caméras à l’arrière et deux tireurs orientés vers l’avant, par rapport à l’ensemble triple caméra et à l’unité frontale unique du Nord 2. Cependant, le nombre de caméras n’est pas indication de qualité, et le Nord 2 sera probablement le meilleur des deux après que OnePlus ait réglé certains problèmes de jour de lancement avec les mises à jour logicielles.

C’est la seule correspondance qui compte vraiment parmi les versions les plus récentes de OnePlus. Même alors, si vous avez le OnePlus Nord, il est peut-être trop tôt pour passer à son successeur, et il n’y en a pas assez ici pour faire le saut pour l’instant.

Série OnePlus Nord 2 vs OnePlus 9

Cette comparaison est une évidence. Les OnePlus 9 et 9 Pro sont les derniers produits phares de la société et sont évidemment meilleurs que le Nord 2. Il n’y a absolument aucune raison pour laquelle vous voudriez obtenir le Nord 2 si vous avez déjà un téléphone de la série 9.

Les 9 et 9 Pro sont livrés avec le Snapdragon 888 sous le capot, un taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz, des batteries identiques et les mêmes vitesses de charge filaire. Pour la première fois, OnePlus propose également une charge sans fil au modèle non-Pro, même si vous obtenez une charge sans fil de 50 W beaucoup plus rapide avec le 9 Pro. Le 9 Pro dispose également d’un écran à résolution plus élevée, d’un indice de résistance à l’eau IP68 et d’un meilleur ensemble de caméras.

Le Nord 2 n’a en fait pas l’air si différent du OnePlus 9. Il garde même les caméras principales de son frère phare. Cependant, c’est là que le partenariat de OnePlus avec Hasselblad pour sa série phare fait toute la différence. Les capacités de la caméra du Nord 2 ne sont pas du tout proches de celles de la série 9, pour l’instant du moins, malgré un matériel similaire. Et c’est décevant car l’appareil photo est le seul domaine dans lequel le Nord 2 pourrait potentiellement correspondre aux produits phares.

La seule raison pour laquelle vous devriez considérer le Nord 2 est si vous n’avez pas encore acheté de téléphone de la série 9 et si vous cherchez à économiser beaucoup d’argent. À près de mille dollars, le Nord 2 est moins de la moitié du prix du 9 Pro et un peu moins cher que le 9 ordinaire. Et c’est à peu près la seule grâce salvatrice pour le Nord 2 par rapport aux produits phares actuels de OnePlus.

Faut-il passer au OnePlus Nord 2 ?

Le problème avec un milieu de gamme, c’est qu’il est difficile de justifier une mise à niveau par rapport à ce qui était tous les flagships à l’époque. Le Nord 2 est définitivement une amélioration par rapport aux téléphones 6, 6T ou plus anciens et est la seule mise à niveau à laquelle je peux dire oui en toute sécurité. Il a ses avantages par rapport aux séries 7 et 7T, mais à moins que vous ne recherchiez une option plus abordable, le Nord 2 n’est pas la “mise à niveau” que vous recherchez.

Si vous utilisez un OnePlus 6T ou plus ancien, le Nord 2 constituerait une bonne mise à niveau.

Les choses ne sont pas claires de la même manière avec l’ancien Nord. Le Nord 2 est le meilleur téléphone, mais le Nord n’est en aucun cas vieux et il est peut-être trop tôt pour une mise à niveau. Enfin, il n’y a absolument aucune raison de vouloir passer au Nord 2 si vous possédez déjà le OnePlus 8, 8 Pro, 8T ou l’un des deux smartphones de la série 9.

OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 fait suite aux débuts de milieu de gamme de l’entreprise à partir de 2020. Le téléphone s’appuie sur la formule de l’année dernière avec un nouveau design, un processeur plus rapide et le capteur d’appareil photo 50MP de la série OnePlus 9 haut de gamme.

Passerez-vous d’un ancien smartphone OnePlus au OnePlus Nord 2 ? Faites le nous savoir dans les commentaires!