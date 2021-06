OnePlus Nord CE 5G, caractéristiques et prix du nouveau mobile milieu de gamme OnePlus | La technologie

Après l’arrivée de la famille OnePlus 9, c’est au tour du renouvellement du OnePlus Nord dont les derniers membres pointaient clairement vers le bas de gamme. Vient maintenant le OnePlus Nord CE 5G.

Après plusieurs semaines de rumeurs et de fuites, le nouveau membre de la famille OnePlus Nord est enfin connu, qui reçoit le nom de OnePlus Nord CE 5G pour garder une certaine distance avec le modèle de référence qui inaugurait cette nouvelle gamme au catalogue de la firme chinoise.

Le nouveau modèle se tient un pas derrière le OnePlus Nord d’origine couvrant ainsi l’écart qui subsistait entre celui-ci et le Nord N10 5G – que nous analysons ici – et le Nord N100 Ils ont indiqué la plage d’entrée.

L’acronyme qui accompagne le nom du nouveau modèle CE de “Core Edition” est une déclaration d’intention de OnePlus qui fait appel à une configuration triple caméra, Batterie de 4 500 mAh Oui Écran AMOLED fluide 90 Hz.

OnePlus Nord Display 6,43 pouces Fluid AMOLED | 90 Hz | Format 20 : 9 | FullHD+ (2 400 x 1 080 pixels) | HDR | 408 dpi Processeur Qualcomm Snapdragon 750G 5G | GPU Adreno 619RAM6, 8 ou 12 GoStockage 128 et 256 GoCaméras arrière 64 Mpx principal (f/1.79) | 119 ° ultra grand angle | Appareil photo monochrome 2 MP Appareil photo frontal 16 Mpx Batterie 4 500 mAh Warp Charge 30T Plus (30W) Android Oxygen OS 11 (Android 11) Poids 170 g

Snapdragon 750G et des variantes de mémoire pour tous les goûts

OnePlus CE est venu combler le fossé qui existait entre le Nord d’origine et les entrées de gamme N10 et N100 et ne laisse aucun doute sur le choix d’un Processeur Qualcomm Snapdragon 750G cela fournit non seulement une bonne dose de muscle dans la section performance, mais fournit également une connectivité 5G à l’ensemble.

Le G qui accompagne le processeur indique qu’il s’agit d’une version vitaminée pour mieux performer dans les jeux, c’est donc un smartphone qui a l’air très bien en termes de performances tout-terrain grâce à l’intégration de Noyaux Kryo 570 et une GPU Adreno 619.

L’ensemble est complété par trois versions dans lesquelles vous pouvez choisir 6 et 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne, ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le Nord CE retrace pratiquement les performances de l’écran de son prédécesseur avec un Panneau Fluid AMOLED de 6,43 pouces Oui 90 Hz avec Résolution Full HD +.

Le nouveau modèle est livré avec OxygenOS 11 fonctionnant sur une base Android 11 qui vous permet de fonctionner en douceur à tout moment.

Triple caméra arrière, mais sans le tampon Hasselblad

Tout le buisson n’est pas origan et OnePlus a réservé sa collaboration avec Hasselblad pour son produit phare, le milieu de gamme ne bénéficiera donc pas des avantages de la colorimétrie du fabricant suédois d’appareils photo.

Cependant, ce que le OnePlus Nord CE apporte, c’est une bonne variété d’appareils photo avec un Capteur principal 64MP avec ouverture f/1,79 et a 119 degrés ultra grand angle. Il s’appuie également sur une Capteur monochrome 2 mégapixels pour recueillir des informations supplémentaires pour les photographies.

La caméra frontale est insérée dans le coin supérieur de la façade et possède un Capteur 16 mégapixels pour selfies.

Il pousse en batterie mais pas en dimensions

Maintenir une silhouette mince n’est pas facile même si vous êtes un smartphone. L’augmentation de la capacité de la batterie des téléphones portables a entraîné des téléphones portables plus épais et plus lourds en tant que dommages collatéraux.

Paradoxalement, le Nord CE a réussi à intégrer une batterie plus grosse que celle de la référence Nord, mais il l’a fait en conservant un profil de seulement 7,9 mm et un poids très contenu de 170 grammes. Ces dimensions font du OnePlus Nord CE le appareil le plus fin de la marque chinoise depuis le lancement du OnePlus 6T.

On parle d’un Batterie de 4 500 mAh avec le soutien de charge rapide Warp Charge 30T Plus. Ce nouveau format que OnePlus a sorti de sa manche parvient à égaler les temps du OnePlus Nord, mais avec une batterie de plus grande capacité, réussissant à charger de 0 à 70% en seulement 30 minutes.

OnePlus Nord CE, prix et disponibilité en Espagne

Le Nord CE 5G sera disponible en Espagne à partir du 21 juin dans la boutique en ligne officielle OnePlus et sur Amazon.

Il sera mis en vente dans notre pays en trois versions avec différentes configurations de RAM, stockage et dans différentes options de finition selon le modèle.

OnePlus Nord CE 5G, avec 6 Go de RAM, 128 Go stockage et finition à l’encre charbon pour 299 euros. OnePlus Nord CE 5G, avec 8 Go de RAM, 128 Go stockage et fini en encre charbon ou bleu vide pour 329 euros. OnePlus Nord CE 5G, avec 12 Go de RAM, 256 Go stockage et fini en encre de charbon, Silver Ray ou Blue Void pour 399 euros.