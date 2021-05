OnePlus Nord CE 5G est lancé avec un appareil photo Snapdragon 750G, 64MP

OnePlus devait lancer un appareil de la série Nord peu de temps après les OnePlus 9 et 9 Pro, et plus tôt cette semaine, la société a confirmé que l’appareil s’appellera Nord CE 5G. Il fera ses débuts mondiaux en Inde le 10 juin, et bien que OnePlus n’ait révélé aucun détail matériel, je peux remplir quelques espaces.

Spécifications OnePlus Nord CE

Selon mes sources privilégiées, le OnePlus Nord CE sera alimenté par le Snapdragon 750G de Qualcomm. Nous avons déjà vu plusieurs appareils alimentés par le chipset de milieu de gamme – notamment le Galaxy A52 5G et le Xiaomi Mi 10i – et le Nord CE 5G rejoindra cette liste.

Je peux également révéler que le Nord CE 5G comportera un panneau AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz – tout comme le Nord de première génération. Avec le passage des Nord N10 et N100 aux panneaux LCD, il est bon de voir le CE conserver un écran AMOLED.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’appareil offrira un objectif 64MP à l’arrière qui est rejoint par deux capteurs auxiliaires et un appareil photo 16MP à l’avant. La conception verra également un rafraîchissement, avec le Nord CE émulant les OnePlus 9 et 9 Pro en termes de boîtier de caméra arrière.

Disponibilité OnePlus Nord CE

OnePlus a un déploiement échelonné pour les appareils du portefeuille Nord, avec des téléphones lancés sur certains marchés mondiaux. Ce sera également le cas pour le Nord CE 5G; l’appareil sera vendu en Inde et sur les marchés européens.

Le Nord régulier continue d’être l’un des meilleurs téléphones Android bon marché disponibles aujourd’hui, et un appareil destiné à la même catégorie devrait permettre à OnePlus de maintenir l’élan contre Xiaomi et Realme. Avec le lancement il y a quelques semaines à peine, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour voir comment le Nord CE 5G résiste dans le segment de milieu de gamme.