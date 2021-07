OnePlus Nord CE 5G : les 10 clés d’un smartphone 5G à moins de 300 euros

OnePlus renforce son milieu de gamme avec ce modèle 5G à un prix très compétitif. Ce sont vos dix points par ordre d’intérêt et notre évaluation finale.

1.- Écran : 6.43″ Fluide AMOLED (1 080 x 2 400), 90 Hz, 410 dpi, HDR10+.

2.- Charge rapide : charge sa batterie de 4 500 mAh, de 0 à 70 %, en seulement une demi-heure.

3.- OxygenOS11 : la dernière version de la couche personnalisée OnePlus sur Android 11. Avec les modes sombre, Zen et toujours affiché (AOD).

4.- Audio avec prise en charge d’aptX et aptX HD.

5.- Connectivité 5G et prise casque 3,5 mm.

6.- Seulement 7,9 mm d’épaisseur et 170 g de poids.

7.- Processeur, RAM, mémoire et graphiques : comme puce principale, le Qualcomm Snapdragon 750G 5G (2,2 GHz), 6/8/12 Go de RAM et 128/256 Go de mémoire ; Graphique Adreno 619.

8.- Mode nuit : Cette fonction capture jusqu’à huit photos à différentes expositions et les assemble pour des photos plus claires et plus nettes.

9.- Caméra selfie 16 Mp. Vidéo Full HD.

10.- Triple caméra principale : 64 MP f/1.8 grand angle + 119° grand angle et 8 MP f/2.3 + 2 MP f/2.4 monochrome. Vidéo 4K.

Des prix

RAMMémoire CouleursPrixDisponibilitéDate de vente6 Go128 GoCharcoal Ink299 euros Exclusivité OnePlus.com21 juin 8 GoBlue Void

Encre au charbon

329 eurosOnePlus.com et amazon.es 12Go256 GoBlue Void

Encre au charbon

Rayon d’argent

399 euros

Opinions de gadgets

Hyper léger et avec un bon assemblage et une finition générale (beau toucher au dos mais un aimant pour les doigts), le Nord CE 5G présente l’un des meilleurs écrans de son segment de prix et une charge rapide spectaculaire (ça lui va bien car l’autonomie propre n’est pas une de ses vertus). Ses circuits fonctionnent de manière agile et rapide, avec l’aide d’un OxygenOS11 particulièrement diligent dans tout ; un délice. La caméra frontale se comporte avec dignité dans n’importe quelle scène, de la même manière que le système photographique arrière chaque fois que les conditions d’éclairage sont bonnes ; le grand angle déçoit par l’artificialité et les déformations. Une 5G bien positionnée dans les options tarifaires. Il nous manque le sélecteur son physique/vibration/muet super utile.