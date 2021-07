OnePlus Nord CE 5G : Rockstar dans le milieu de gamme

L’écran présente une bonne luminosité et un bon équilibre des couleurs et offre aux utilisateurs des angles de vision assez raisonnables.

Cela a commencé comme un filet et s’est maintenant transformé en un flux constant – ma référence est la popularité croissante des appareils OnePlus sur le marché indien. La marque s’est imposée comme le premier choix parmi les utilisateurs de téléphones portables soucieux des coûts mais néanmoins férus de technologie, le segment des jeunes en particulier. Dans une stratégie habile l’année dernière, la société a présenté sa gamme de smartphones OnePlus plus abordable, appelée Nord, afin d’attirer les fans inconditionnels de OnePlus ainsi que de nouveaux clients potentiels. Le téléphone a vraiment impressionné par son facteur de forme mince, ses excellentes performances et sa batterie longue durée. Inutile de dire que ce fut un succès fulgurant sur le marché.

OnePlus a encore une fois enflammé le marché du milieu de gamme avec sa dernière offre. OnePlus Nord CE 5G (Core Edition) est le nouvel ajout à la gamme de produits OnePlus Nord ; l’appareil se vante de fonctionnalités puissantes à un prix encore plus léger, le tout emballé dans un beau design. Il a un mélange judicieux de matériel et de logiciels, et offre une bonne expérience utilisateur. Il existe un système de caméra compétent, un processeur puissant, un écran net et éclatant et une batterie longue durée, des caractéristiques qui ont rendu la marque assez visible et populaire parmi les consommateurs d’ici.

Le Nord CE est un beau téléphone qui se décline en trois couleurs : encre charbon, rayon argent et bleu vide. Ce dernier présente une finition mate résistante aux empreintes digitales qui révèle une nuance fraîche sous tous les angles. Les prix varient de Rs 22 999 pour la variante 6 Go + 128 Go, Rs 24 999 pour la variante 8 Go + 128 Go et Rs 27 999 pour la variante 12 Go + 256 Go. Notre unité d’essai était le Blue Void, un appareil de 12 Go + 256 Go, un téléphone attrayant avec les dernières spécifications, des capacités de caméra impressionnantes et de bonnes performances globales.

Avec une épaisseur de 7,9 mm et un poids de 170 g, le Nord CE 5G serait l’appareil OnePlus le plus mince depuis le OnePlus 6T. Mais réduire ne signifie pas soustraction. Des fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées à Nord CE, comme la prise casque 3,5 mm. Le téléphone dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz qui rend tout incroyablement fluide et réactif. HDR10+ offre des couleurs vives pour assurer une expérience visuelle immersive et agréable. Ces derniers temps, ce critique a regardé de nombreux films sur Amazon Prime Video, Netflix, ainsi que de nombreuses vidéos de collations sur YouTube et inutile aujourd’hui, le Nord CE 5G offre une expérience de visionnement riche et immersive. L’écran présente une bonne luminosité et un bon équilibre des couleurs et offre aux utilisateurs des angles de vision assez raisonnables.

Sondant les entrailles, Nord CE est alimenté par une plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 750G 5G qui offre une augmentation de 20 % du processeur et de 10 % du processeur graphique par rapport à son prédécesseur, grâce au processeur Kryo 570 et au processeur graphique Adreno 619. Le moteur AI avancé offre également aux utilisateurs une expérience incroyablement fluide et intuitive, du jeu amélioré au chat vocal amélioré. Le téléphone est préinstallé avec OxygenOS 11, le logiciel le plus rapide et le plus réactif de OnePlus à ce jour. OxygenOS 11 présente des améliorations significatives de fonctionnalités telles que le mode sombre, le mode Zen et un nouvel affichage permanent (AOD). De plus, OOS 11 a été optimisé pour les opérations à une main, grâce à des commandes tactiles repositionnées et à un design simple mais audacieux.

Passant aux caméras, Nord CE arbore une puissante configuration de caméra arrière triple avec une caméra principale de 64 MP avec une grande ouverture f/1,79 qui capture des images nettes et haute résolution et des détails de niveau supérieur dans des conditions d’éclairage lumineux, et un 119 degrés objectif ultra grand angle pour une polyvalence accrue. À l’avant, Nord CE dispose d’un appareil photo de 16 MP pour capturer de superbes selfies. Inutile de dire que le téléphone est assez bon pour cliquer sur de bonnes photos et vidéos lumineuses, nettes et vivantes. Comme tous les modèles phares de OnePlus, Nord CE est livré avec Nightscape pour une meilleure expérience de photographie en basse lumière. Cette fonctionnalité indispensable pour la prise de vue de nuit prend jusqu’à huit photos à différentes expositions et les associe sans effort pour produire des photos plus claires, plus lumineuses et plus spectaculaires.

Sur le plan de la batterie, Nord CE est livré avec une grande batterie de 4 500 mAh, mais avec la technologie de charge améliorée Warp Charge 30T Plus, la batterie se charge toujours à la même vitesse – 0 à 70 % en seulement une demi-heure. Comme tous les appareils OnePlus, Nord CE s’adapte également pour réduire le temps passé à 100% de batterie afin de maintenir une bonne santé de la batterie pendant la charge pendant la nuit.

En termes de performances réelles, Nord CE est assez bon. Il est incroyablement rapide, charge les pages Web rapidement et est généralement facile à naviguer. Il est très bon pour prendre des photos, il a un design élégant. Si vous cherchez à acheter un téléphone fantastique et très performant qui ne coûte pas trop cher, alors Nord CE est celui qu’il vous faut. Il a tous les éléments pour devenir un favori parmi le segment des jeunes férus de technologie et trouve donc une mention forte.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 15,92 x 7,35 x 0,79 cm, poids 170 g

Écran : 6,43 pouces (2 400 x 1080 pixels), écran AMOLED fluide 90 Hz

Processeur : plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 750G 5G

Système d’exploitation : OxygenOS basé sur Android 11

Mémoire et stockage : 6/8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage

Appareil photo : 64 MP + 8 MP ultra-large + 2 MP capteur mono, caméra frontale de 16 MP

Batterie: batterie 4500mAh, charge rapide Warp Charge 30T Plus

Prix ​​public estimé : Rs 22 999 (6 Go + 128 Go), Rs 24 999 (8 Go + 128 Go), Rs 27 999 (12 Go + 256 Go)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.