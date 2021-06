OnePlus Nord CE débarque, ramène la prise casque

TL;DR

OnePlus a lancé le Nord CE, qui signifie « Core Edition ». Le téléphone de milieu de gamme ressuscite la prise casque, mais avec quelques fonctionnalités réduites. Il sera disponible dans une grande partie de l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient dans un premier temps, mais il n’y a pas de plans américains pour le moment.

Vous n’avez pas eu besoin d’attendre longtemps pour voir le prochain téléphone Nord de OnePlus. OnePlus a dévoilé le Nord CE (alias « Core Edition »), une contrepartie du modèle de milieu de gamme original qui ajoute un capteur de caméra plus haut de gamme et résout certaines plaintes – tout en réduisant quelques fonctionnalités.

Le OnePlus Nord CE est toujours centré sur un écran AMOLED de 6,4 pouces, 2 400 x 1 080 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cependant, il ressuscite également la prise casque 3,5 mm même si elle s’amincit à une épaisseur de 7,9 mm (0,31 pouce) – c’est la preuve que vous n’avez pas toujours besoin d’utiliser des écouteurs Bluetooth ou un dongle sur un téléphone mince. Il s’agit du design le plus mince de OnePlus depuis le 6T, selon la société.

Spécifications OnePlus Nord CE : certaines mises à niveau, certaines rétrogradations

Vous trouverez également une caméra arrière principale 64MP /1.8 à résolution plus élevée ainsi que la caméra ultra-large familière 8MP a/2.3 et un objectif monochrome 2MP ƒ/2.4. OnePlus fournit également une batterie plus grande de 4 500 mAh dans le Nord CE (jusqu’à 385 mAh) et la technologie Warp Charge 30T qui vous permet toujours d’atteindre 70% de batterie en une demi-heure. Il y a même une nouvelle couleur, Blue Void, qui est considérée comme résistante aux empreintes digitales.

N’appelez pas cela un suivi complet du Nord, cependant. Le OnePlus Nord CE utilise une puce Snapdragon 750G plutôt que la 765G du premier modèle. Il n’y a que trois caméras à l’arrière, vous ne trouverez donc pas les capteurs macro et de profondeur séparés du premier Nord. Vous n’obtiendrez également qu’une seule caméra frontale 16MP ƒ/2,5 au lieu des tireurs principaux 32MP et ultra-larges 8MP du téléphone précédent.

Le téléphone commencera à 299 € (~ 365 $) et sera mis en vente le 21 juin 2021. Il sera disponible dans 47 pays au lancement, y compris des pays asiatiques comme l’Inde. Il sera également disponible dans la majeure partie de l’Europe et dans les pays du Moyen-Orient tels qu’Israël et les Émirats arabes unis.

OnePlus se recentre effectivement avec le Nord CE. Comme le nom de Core Edition l’indique, il s’agit d’un combiné de retour à l’essentiel destiné à offrir les fonctionnalités dont les gens sont plus susceptibles de se soucier tout en réduisant ce que beaucoup de gens n’ont pas utilisé. Encore une fois, cependant, ce n’est pas une vraie suite – vous pourriez être ennuyé si vous espériez que le premier grand lancement de Nord depuis un moment est un remix pour les soucieux des coûts.