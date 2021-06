OnePlus Nord CE montré au début de l’image officielle

Hier, OnePlus nous a un peu surpris en nous montrant son smartphone OnePlus Nord N200 inédit. Maintenant, la société continue avec les surprises en nous donnant un aperçu officiel d’un autre téléphone inédit.

Cette fois, nous avons un aperçu du OnePlus Nord CE (qui signifie « Core Edition ») via TechRadar. Comme son nom l’indique, la conception de ce téléphone est étroitement alignée sur le téléphone principal OnePlus Nord de l’année dernière. Cependant, il ne sera pas aussi puissant et sera moins cher.

Découvrez l’image officielle du téléphone ci-dessous.

Image officielle du OnePlus Nord CE

L’image ci-dessus montre le Nord CE dans une couleur appelée « Blue Void ». OnePlus était muet sur les détails entourant l’appareil photo à triple objectif (qui est un de moins que sur le Nord principal). Cependant, il est très probable que l’un sera un principal, un autre sera un ultra-large, le troisième étant un capteur de profondeur.

OnePlus a confirmé que le téléphone sera doté de la technologie Warp Charge 30T, qui est une version mise à jour de Warp Charge 30. La société n’a pas divulgué ce qui le rend meilleur que le Warp Charge 30 normal, mais il offre probablement toujours des vitesses de charge de 30 W. Le téléphone disposera également d’un taux de rafraîchissement d’affichage de 90 Hz et d’une connectivité 5G.

En rapport: Comment le prix des téléphones OnePlus a changé au fil des ans

Parmi les autres spécifications supposées du téléphone, citons un écran AMOLED de 6,43 pouces, un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une prise casque 3,5 mm, un chipset Snapdragon 750G et deux options de RAM/stockage : 6 Go/64 Go et 8 Go/128 Go. OnePlus n’a ni confirmé ni infirmé ces spécifications à TechRadar.

La société a cependant subtilement laissé entendre que le OnePlus Nord CE ne viendrait pas aux États-Unis. Cela a confirmé que le téléphone arrive en Europe et en Inde, donc laisser de côté les États-Unis signifie probablement qu’il ne vient pas ici. Pour ce que ça vaut, le Nord principal non plus, donc ça a beaucoup de sens.

OnePlus dévoilera pleinement le téléphone le 10 juin.