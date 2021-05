OnePlus Nord CE pourrait être le prochain smartphone 5G abordable de la société

OnePlus prévoit de lancer un téléphone appelé OnePlus Nord CE, qui s’appelait auparavant OnePlus Nord N1 5G, qui devrait succéder au OnePlus Nord N10.

L’année dernière, OnePlus a lancé le Nord N10 et le Nord N100 en tant que deux offres abordables dans sa assez nouvelle série Nord. Donc, naturellement, la société devrait lancer des téléphones de suivi cette année. Selon le pronostiqueur Max Jambor, l’un de ces appareils s’appellera OnePlus Nord CE 5G.

Le fuiteur avait précédemment annoncé que le téléphone serait baptisé OnePlus Nord N1 5G. Cependant, il affirme maintenant que la société a changé de nom. Il dit également que OnePlus décide généralement d’un nom final pour un téléphone un mois environ avant son lancement. La société se prépare donc peut-être à sortir prochainement le OnePlus Nord CE.

Le OnePlus Nord N10 est sorti en octobre de l’année dernière, donc si la théorie de Jambor est exacte, le nouveau budget Nord pourrait être lancé des mois avant son prédécesseur. Cependant, nous ne pouvons pas vraiment être sûrs de quoi que ce soit car il ne s’agit encore que d’une fuite de nom qui ne donne aucune autre information sur l’appareil.

Spécifications attendues du OnePlus Nord CE

Le OnePlus Nord N10 a atterri avec le SoC Snapdragon 690 5G, un écran LCD à 90 Hz, une batterie de 4300 mAh et une configuration à quatre caméras de 64 MP. Étant donné que le prochain Nord a apparemment également la 5G dans son nom, il pourrait venir avec un chipset amélioré.

Le Snapdragon 690 n’a toujours pas de successeur, donc OnePlus pourrait utiliser l’un des processeurs 5G de milieu de gamme de la série 700 de Qualcomm. Il est également tout à fait possible que OnePlus passe à une puce MediaTek, comme on dit le faire sur le Nord 2. Alternativement, la société pourrait décider de s’en tenir au Snapdragon 690 et de mettre à niveau d’autres spécifications.

Il y a quelque temps, le pronostiqueur Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks, a également divulgué des images du successeur du Nord N10. Selon cette fuite, la hauteur et le poids du téléphone ont été légèrement réduits, mais ses dimensions hors tout sont à peu près les mêmes que celles du Nord N10. On pense également qu’il est livré avec un écran de 6,49 pouces avec un seul trou de perforation dans le coin supérieur gauche. Une prise casque 3,5 mm a également été vue dans les rendus.

Néanmoins, nous serons à l’affût de plus d’informations sur le soi-disant OnePlus Nord CE. Les Nord N10 et N100 ont enregistré des ventes impressionnantes aux États-Unis et le nouveau téléphone économique pourrait encore augmenter ces chiffres.