OnePlus Nord N10 obtient Android 11, sa dernière mise à jour

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Des rapports affluent selon lesquels le OnePlus Nord N10 commence à recevoir sa mise à niveau Android 11. Pour OnePlus, ce sera la première et la dernière mise à niveau du téléphone. Le téléphone est incroyablement bon marché, il est donc difficile de se plaindre du petit calendrier de mise à niveau, mais c’est toujours un peu douloureux.

Pendant des années, OnePlus a été la marque sur laquelle nous nous sommes tous tournés pour fixer la barre des mises à jour Android. La société a proposé des mises à jour stables à un rythme effréné et a actualisé ses téléphones beaucoup plus longtemps que la plupart de ses concurrents.

OnePlus avait précédemment confirmé que le téléphone ne verrait qu’une seule mise à niveau, puis deux ans de correctifs de sécurité. Lorsque vous tenez compte du fait que le téléphone a été lancé en décembre avec Android 10, alors obsolète, cette mise à niveau vers Android 11 semble un peu décevante.

Pourtant, le Nord N10 est un téléphone incroyablement bon marché. Ici aux États-Unis, vous pouvez en obtenir un débloqué pour seulement 300 $. Vous pouvez économiser encore plus si vous achetez via un opérateur associé à T-Mobile lorsque vous tenez compte des subventions et des échanges. Dans cet esprit, il est difficile de se plaindre d’un calendrier de mise à niveau faible.

Quoi qu’il en soit, si vous possédez un OnePlus Nord N10, soyez à l’affût : Android 11 est en route.