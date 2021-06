OnePlus Nord N200 5G découvert : fuite de sa conception et de ses spécifications complètes | La technologie

Il n’a pas encore été officiellement dévoilé, mais grâce à une fuite d’une source solide, nous connaissons déjà pratiquement tous les détails possibles du OnePlus Nord N200 5G. Voici à quoi ressemble son design et ce sont ses caractéristiques.

Que le successeur du OnePlus Nord N100 soit en route n’est un secret pour personne. Pete Lau, PDG de l’entreprise, a annoncé il y a quelques semaines que la nouvelle génération de ce mobile s’appellera OnePlus Nord N200 5G et a confirmé qu’il arrivera bientôt, mais sans donner de date précise.

Désormais, quelques jours après la présentation du nouveau mobile milieu de gamme OnePlus Nord CE 5G, Le OnePlus Nord N200 5G a été exposé par une fuite. Comme son prédécesseur, il s’agira d’un terminal d’entrée de gamme mais doté d’une connectivité 5G, tout indique donc qu’il deviendra l’un des téléphones mobiles 5G les moins chers du marché.

L’information a été révélée par le célèbre leaker Evan Blass, qui a publié un rendu avec le design et un tableau des spécifications de l’appareil via son compte Twitter.

Selon Blass, L’écran du OnePlus Nord N200 5G fait un bond de qualité significatif par rapport à son prédécesseur. Il sera équipé d’une dalle de 6,49 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec un rapport hauteur/largeur de 20: 9 et un verre incurvé 2.5D.

Sous le capot se déroulera le Processeur Snapdragon 480, accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 256 Go via carte microSD.

Le matériel photographique sera composé de trois caméras arrière avec un capteur principal de 13 Mpx, une caméra macro de 2 Mpx et un capteur monochrome de 2 Mpx. La caméra frontale, quant à elle, aura 16 Mpx.

L’appareil sera alimenté par une généreuse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide à 18 W, tout comme le modèle d’origine. Dans le tableau suivant, vous pouvez voir les spécifications OnePlus Nord N200 5G qui sont apparues ont fuité:

SpécificationsOnePlus Nord N200 5GÉcran 6,49″ IPS LCD | FHD+ (2 400 x 1 080 px) | Format 20: 9 | Taux de rafraîchissement 90 Hz ProcesseurQualcomm Snapdragon 480RAM4 GoStockage64 Go extensible jusqu’à 256 GoCaméras arrièrePrincipal : 13MP f/2,2 | Macro : 2 Mpx f/2,4 | Monochrome : 2 Mpx f/2.4 Caméra frontale 16 Mpx f/2.05 Batterie 5 000 mAh avec charge rapide à 18 W Connectivité 5G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac double bande, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C Dimensions et poids 163,1 x 74,9 x 8,3 mm | 189 g

Nous ne pouvons pas oublier que l’information provient d’une fuite, donc pour le moment nous ne pouvons rien tenir pour acquis. Il faudra attendre la présentation du OnePlus Nord N200 5G pour avoir lieu pour savoir ce qui est vrai.