OnePlus Nord N200 5G pour 99 $ est la meilleure offre Cyber ​​Monday Android pas chère

Les téléphones Android abordables coûtent un sou à la douzaine, surtout si vous regardez les téléphones Motorola. Cependant, si vous recherchez quelque chose avec la 5G, vous vous attendez probablement à dépenser un peu plus. Ce n’est pas tout à fait le cas avec le OnePlus Nord N200 5G. Ce téléphone est déjà l’un des smartphones 5G les plus abordables que vous puissiez acheter et parmi les téléphones Android les plus économiques du marché. Pour Cyber ​​Monday, ce téléphone est encore plus une bonne affaire.

Initialement vendu au détail pour environ 200 $ selon l’endroit où vous l’obtenez, le OnePlus Nord N200 5G peut être acheté pour seulement 99 $ si vous achetez l’appareil auprès de Walmart. Ce n’est peut-être pas le smartphone Android le plus puissant, mais c’est certainement un téléphone qui mérite d’être regardé ce week-end, comme l’a noté notre Jerry Hildebrand. A ce prix, c’est définitivement une affaire à ne pas manquer.

OnePlus Nord N200



Le Nord N200 a un écran décent avec un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz, un matériel fiable bien adapté aux tâches quotidiennes, de bons appareils photo à l’arrière et une autonomie remarquable de deux jours. Le logiciel est exempt de bloatware, et dans l’ensemble, c’est une affaire fabuleuse si cela ne vous dérange pas d’être verrouillé sur Metro par T-Mobile.

99 $ chez Walmart

Le OnePlus Nord N200 5G est doté d’un processeur Qualcomm fiable et d’un grand écran à 90 Hz, les animations devraient donc être plus fluides. À l’arrière se trouve une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 13 MP décent, et en gardant les lumières allumées, une grosse batterie de 5 000 mAh devrait continuer à fonctionner pendant quelques jours avant de devoir recharger avec une charge rapide de 18 W.

Le téléphone fonctionne sous Android 11 pour le moment, mais il est promis de recevoir Android 12 à un moment donné avec de nouvelles options de thème et de confidentialité.

Pour profiter de cette offre, vous devrez l’obtenir sur le réseau Metro by T-Mobile. Cependant, grâce à son service 5G fiable et à ses forfaits prépayés abordables, il s’agit peut-être de l’une des meilleures offres de téléphonie Android du Cyber ​​Monday.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.