OnePlus Nord N200 verra un mauvais calendrier de mise à jour

OnePlus a confirmé que le nouveau OnePlus Nord N200 ne verra qu’une seule mise à niveau majeure d’Android, vraisemblablement vers Android 12. Il recevra cependant des « mises à jour de maintenance » pendant trois ans, soit un an de plus que le Nord N100. Cela confirme une fois de plus l’attitude de l’entreprise vis-à-vis de ses offres budgétaires.

Lorsque OnePlus a lancé les Nord N10 et Nord N100 à la fin de l’année dernière, il a changé sa routine habituelle en matière de mises à jour logicielles. Habituellement, ses téléphones reçoivent au moins deux mises à niveau Android (comme d’Android 10 à Android 11) et au moins trois ans de correctifs de sécurité. Cependant, les deux téléphones Nord ne verraient qu’une seule mise à niveau Android, puis deux ans de correctifs.

Étant donné que les téléphones sont si peu coûteux, cette révélation n’a probablement pas été un facteur décisif pour les acheteurs. Cela a représenté un changement sismique pour la marque, qui a (avait?) la réputation d’être l’une des meilleures entreprises pour les mises à jour.

Maintenant, avec le OnePlus Nord N200, la société a confirmé qu’elle offrira une politique légèrement meilleure que l’année dernière (via 9to5Google). Le Nord N200 ne verra toujours qu’une seule mise à jour Android majeure, mais il bénéficiera de trois ans de ce que OnePlus appelle des “mises à jour de maintenance”. Vraisemblablement, la seule mise à niveau d’Android serait d’Android 11 à Android 12. Les mises à jour de maintenance incluraient vraisemblablement des correctifs de sécurité et, éventuellement, de nouvelles fonctionnalités ici et là.

Évidemment, c’est mieux que ce que nous avons vu pour le Nord N100. Ce téléphone a été lancé avec Android 10 en décembre 2020, ce qui signifie qu’il était déjà en retard. Même aujourd’hui, il est toujours sur Android 10 avec le lancement stable d’Android 12 dans quelques mois seulement. Le fait que le Nord N200 soit lancé avec Android 11 est déjà une avancée, mais la politique globale est toujours incroyablement faible.

Pendant ce temps, le principal rival de OnePlus dans l’espace Android, Samsung, propose trois ans de mises à niveau et quatre ans de correctifs pour à peu près tous ses téléphones. Même mon Galaxy Tab A à 200 $ vient de recevoir une mise à niveau vers Android 11. OnePlus, cependant, ne semble pas se soucier de répondre à la barre de Samsung à cet égard.