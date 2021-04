OnePlus Nord SE abandonné montré dans des photos divulguées

Un pack de vente au détail complet du OnePlus Nord SE vient de fuir.OnePlus a abandonné le lancement de ce téléphone, apparemment à la toute dernière minute.Les fuites suggèrent que l’emballage aurait contenu le téléphone lui-même ainsi qu’un sac fourre-tout et un étui de protection.

Le OnePlus Nord est devenu l’un des téléphones les plus appréciés de la société ces dernières années. Son prix bas et sa multitude de fonctionnalités haut de gamme lui ont permis de réussir dans les domaines limités dans lesquels il est disponible.

Auparavant, nous avons entendu qu’une édition spéciale du téléphone était en route, connue sous le nom de OnePlus Nord SE. Cependant, la société a ensuite annulé le lancement du nouveau produit pour des raisons non révélées.

Cette annulation a dû se produire à la toute dernière minute, car un tout nouveau site appelé Recalled vient de publier une multitude de photos de ce qui semble être le package de vente au détail final pour le téléphone, qui comprend l’appareil lui-même. Vous pouvez voir les images divulguées ci-dessous.

Emballage abandonné OnePlus Nord SE

Selon Recalled, le téléphone dans la boîte aurait été le modèle 12 Go / 256 Go dans le coloris gris cendré difficile à trouver. Il ne semble y avoir rien de spécial ou de différent sur le téléphone lui-même dans ce package.

À côté du téléphone, vous auriez vu un sac fourre-tout et un étui de protection pour le Nord SE. La boîte et tous les accessoires semblent être une collaboration entre OnePlus et l’artiste Joshua Vides. La société soeur / parent / cousine de OnePlus, Oppo, a précédemment collaboré avec Vides pour une édition spéciale de l’Oppo Reno 5 Pro Plus.

C’est dommage que ce produit ne voie pas le jour, car il a l’air vraiment cool. Cependant, un OnePlus Nord 2 n’est probablement que dans quelques mois, il est donc logique que OnePlus abandonne cette version.