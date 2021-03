OnePlus Nord SE serait annulé

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

OnePlus aurait mis en conserve le soi-disant Nord SE. Le téléphone était censé être une mise à niveau du Nord d’origine.

Après que OnePlus a annoncé les Nord N10 et N100, Android Central et le pronostiqueur Max Jambor ont signalé qu’un autre téléphone appelé Nord SE était en préparation. L’édition spéciale Nord devait recevoir une charge de 65 W, un écran OLED et une batterie de 4500 mAh. Cependant, il semble que l’appareil soit annulé.

Max Jambor a publié un rapport de suivi indiquant que le Nord SE a été réalisé en coopération avec l’artiste Joshua Vides et devait sortir fin 2020 ou début 2021. Cependant, plusieurs de ses sources confirment maintenant que le téléphone ne verra pas. la lumière du jour.

Il n’y a aucune raison apparente pour l’annulation du Nord SE, et OnePlus pourrait utiliser le surnom pour un futur téléphone. La seule chose certaine, affirme Jambor, est que l’édition spéciale prévue du Nord original ne se produira pas.

Pendant ce temps, un prétendu successeur du OnePlus Nord N10 serait en préparation. Nous avons vu des rendus de l’appareil prétendument nommé «Ebba» il y a quelques semaines, mais il n’y a toujours aucun mot sur ses spécifications de base ou sa disponibilité.