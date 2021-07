OnePlus Nord un an plus tard : cela vaut-il toujours la peine d’acheter ?

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

2021 a été une année de transformation pour OnePlus. La société s’est diversifiée dans une série d’appareils grand public qui sont l’antithèse de tout ce que la marque représentait autrefois. Cela a été encore renforcé par la récente révélation de la société selon laquelle elle deviendra essentiellement une sous-marque Oppo, tout en fusionnant la base de code pour Oxygen OS avec Color OS. Avec le recul, il est clair que cette transition a commencé avec le OnePlus Nord.

Le battage publicitaire peut faire ou défaire un produit et personne ne le sait mieux que OnePlus, le maître du battage médiatique avant le lancement. Le OnePlus Nord a lancé une campagne d’un mois qui a proclamé le téléphone comme un changeur de jeu pour les téléphones abordables. Malheureusement pour OnePlus et les fans, le téléphone s’est avéré être un milieu de gamme standard – ennuyeux même – quelque chose auquel nous nous habituons de plus en plus avec la gamme Nord plus large.

Cependant, ennuyeux ne veut pas forcément dire mauvais. Bien que le téléphone n’ait pas été lancé sur des critiques stellaires, OnePlus a l’habitude de publier des mises à jour qui peuvent transformer un produit. Dans le cas du OnePlus Nord, de nombreux problèmes logiciels ont maintenant été résolus, ce qui en fait sans doute un meilleur téléphone aujourd’hui qu’il ne l’était il y a un an.

Mais avec le OnePlus Nord 2 à l’horizon, à quel point le Nord s’est-il amélioré et vaut-il toujours la peine d’être acheté un an plus tard ? Jetons un coup d’œil à notre examen à long terme OnePlus Nord.

À propos de cet examen à long terme OnePlus Nord : J’ai utilisé le OnePlus Nord comme pilote quotidien pendant dix jours en juin 2021 et j’utilise le téléphone par intermittence depuis son lancement en juillet 2020. Le téléphone exécutait Oxygen OS 11.1.1.3.AC01DA sur Android 11 avec le correctif de sécurité de mai 2021.

Récapitulatif de la revue OnePlus Nord

À l’approche du premier anniversaire du OnePlus Nord, il est probable que vous ne vous souveniez pas grand-chose de notre verdict initial sur le OnePlus Nord. Notre revue vidéo devrait vous mettre au courant de tout ce que le téléphone a à offrir. Vous pouvez également vous référer à notre revue écrite OnePlus Nord pour en savoir plus sur le premier smartphone de milieu de gamme de la société.

Le OnePlus Nord a-t-il bien vieilli ?

Le OnePlus Nord a marqué le lancement du premier appareil OnePlus non phare, mais cela ne veut pas dire qu’il était en reste. En fait, même aujourd’hui, le smartphone Snapdragon 765G se distingue comme l’un des smartphones les plus puissants à son prix. Bien sûr, un téléphone ne se limite pas aux spécifications matérielles, et l’optimisation logicielle peut faire toute la différence.

OnePlus a régulièrement publié des mises à jour logicielles pour éliminer les bogues.

Au quotidien, le OnePlus Nord fonctionne exceptionnellement bien, avec une interface fluide. J’ai utilisé le téléphone par intermittence au cours de la dernière année, et bien que j’aie rencontré quelques problèmes pour recevoir des notifications de manière fiable, les mises à jour logicielles ont éliminé ce bogue. Le multitâche est également facilité par les 12 Go de RAM embarqués et, en utilisation normale, les applications ont tendance à rester en mémoire.

Je ne suis pas vraiment un joueur sur smartphone, mais je n’ai eu aucun mal à tester les derniers jeux de notre meilleure sélection de jeux pour smartphones, y compris Genshin Impact. Cela dit, vous devrez baisser quelques paramètres pour maximiser les fréquences d’images. En termes de performances, le plus grand concurrent du Nord en Inde vient du Poco X3 Pro et de son chipset Snapdragon 860, mais attendez-vous à toute une gamme de compromis pour optimiser les performances à ce prix. Le Poco F3 qui tue le produit phare est une option encore plus puissante pour les acheteurs européens, bien que la mise en œuvre du logiciel laisse beaucoup à désirer.

Il y a cependant un domaine dans notre examen à long terme OnePlus Nord où le Nord commence à montrer son âge. La batterie de 4 115 mAh n’était pas la plus grande même lorsque le téléphone a été lancé, mais avec un an d’utilisation intermittente, la batterie ne dure pas aussi longtemps et une charge de nuit est essentielle. Plus important encore, ces données ne tiennent pas compte de leur utilisation sur les réseaux 5G, ce qui ne manquera pas de nuire davantage à la durée de vie globale de la batterie.

La charge de 30 W n’est plus la plus rapide, mais suffit pour le segment.

La charge rapide de 30 W reste une fonctionnalité intéressante. OnePlus a été l’une des premières marques à lancer la charge rapide dans le segment de milieu de gamme. Depuis lors, quelques marques ont introduit des options de charge encore plus rapides. Cependant, 30W n’est pas mal du tout et une charge complète prend moins d’une heure.

Ailleurs, l’affichage du OnePlus Nord reste une caractéristique remarquable. L’écran de 6,44 pouces a un calibrage impeccable sur le réglage naturel, et la visualisation de contenu multimédia reste une expérience très agréable. De plus, le taux de rafraîchissement de 90 Hz est bien, rafraîchissant et rend l’interface fluide à utiliser. Il convient de noter que, contrairement à d’autres appareils OnePlus, l’écran OLED n’a montré aucun signe de brûlure. Le support HDR reste inégal et ne se déclenche pas toujours. Alors que cela fonctionnait sur YouTube et Netflix, je ne pouvais pas le faire fonctionner dans Amazon Prime Video.

Mon aspect préféré de l’écran, cependant, est le fait qu’il s’agit d’un écran plat. Oui, les écrans incurvés peuvent sembler plus attrayants sur les photographies de produits, mais l’approche pragmatique des écrans plats et l’absence totale de touches accidentelles en font un gagnant dans mes livres. Malheureusement, la luminosité automatique est toujours aléatoire sur le téléphone et il est préférable de définir manuellement les niveaux de luminosité de l’écran.

L’écran plat continue d’être un plaisir à utiliser, mais pas le lecteur d’empreintes digitales intégré.

Enfin, il y a le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Ce n’était pas la chose la plus fiable au lancement, et les mises à jour logicielles ultérieures n’ont pas entièrement résolu mes reproches. Le téléphone refuse d’accepter les empreintes digitales de temps en temps et cela peut être assez exaspérant.

Dans l’ensemble, le OnePlus Nord n’a pas présenté de design révolutionnaire lors de son lancement. Cependant, ce look guindé a résisté à l’épreuve du temps comme une valeur sûre. Alors que les tendances de conception sont passées de gradients forts à des matrices de caméras géantes, l’accent mis sur la convivialité au quotidien a aidé le OnePlus Nord à continuer d’être un conducteur quotidien confortable.

Ceci est encore renforcé par l’écran relativement petit de 6,44 pouces qui contribue grandement à rendre le téléphone utilisable d’une seule main. L’ajustement général et la finition ont également résisté, et le OnePlus Nord continue de ressembler à un choix de milieu de gamme moderne, voire banal.

De meilleures caméras mais toujours pas géniales

Avec six caméras embarquées, vous vous attendez à ce que le OnePlus Nord ait des références d’imagerie impeccables. Malheureusement, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Le capteur principal de 48 MP ici est un pilier des téléphones OnePlus depuis des générations et devient particulièrement long dans la dent. Malgré le capteur familier, le OnePlus Nord a été lancé avec une mauvaise optimisation de l’appareil photo.

Au cours de l’année, l’entreprise s’y est branchée et, bien que le logiciel d’imagerie se soit amélioré, il est loin d’être le leader de sa catégorie. Mes reproches proviennent de la plage dynamique limitée et de la douceur générale des images. Il y a aussi le problème de la précision des couleurs avec des niveaux de saturation accrus.

Standard Ultra-large

L’appareil photo ultra-large 8MP n’était pas génial lors de son lancement et cela continue d’être vrai. Un an d’utilisation plus tard, la qualité d’image perçue s’est encore détériorée, avec des photos ultra-larges dans un éclairage tout sauf parfait, semblant bruyantes et floues. L’approche de l’entreprise consistant à utiliser une réduction agressive du bruit n’aide pas non plus.

Enfin, la caméra macro 2MP pourrait aussi bien ne pas exister. Il n’y a tout simplement pas assez de détails ici et je me suis rarement, sinon jamais, retrouvé à utiliser l’objectif. Ce n’est même pas proche de l’incroyable système télémacro que Xiaomi a lancé dans son portefeuille. Dans l’ensemble, j’aurais aimé que OnePlus ait opté pour le système macro ultra-large basé sur un appareil photo que l’on trouve sur des téléphones comme le OnePlus 7T Pro, qui aurait donné un coup de pouce aux capacités grand angle ainsi qu’au capteur macro.

Standard Selfie ultra-large

À l’avant, j’aime l’idée d’avoir des lentilles doubles et la polyvalence qu’elle offre. Au lancement, les caméras frontales avaient tendance à augmenter au maximum les filtres d’embellissement. Les mises à jour logicielles cohérentes ont en grande partie résolu le problème et bien que les appareils photo ne remportent aucun prix de photographie, ils font un travail utile. Cette caméra selfie ultra-large secondaire, en particulier, est très polyvalente et vous permet de capturer facilement des groupes plus importants.

Bilan à long terme du OnePlus Nord : le verdict

OnePlus Nord

Le premier milieu de gamme de OnePlus depuis des années.

Le OnePlus Nord est un bon smartphone de milieu de gamme avec un excellent logiciel et un nouveau coloris saisissant. OnePlus a fait un travail respectable en offrant une expérience solide qui, pour la plupart, égale la concurrence.

Après avoir passé une semaine avec le téléphone pour notre examen à long terme du OnePlus Nord, il est clair pour moi que malgré sa première apparition plutôt ennuyeuse, le OnePlus Nord a été conçu pour une utilisation à long terme plutôt que des sensations fortes à court terme. L’essentiel est au rendez-vous, même s’il présente quelques aspérités. La conception a résisté à l’épreuve du temps et les performances sont plus que satisfaisantes, même aujourd’hui.

D’un autre côté, des omissions comme le manque de haut-parleurs stéréo ou d’un indice IP sont encore plus perceptibles que jamais en 2021. Et l’imagerie, même si elle s’est améliorée, n’est clairement pas le fort du téléphone – un problème qui afflige OnePlus en général.

Le OnePlus Nord a résisté à l’épreuve du temps en tant qu’interprète fiable, mais ce n’est pas une très bonne affaire aujourd’hui.

Malgré tous ses points positifs, le OnePlus Nord n’est pas nécessairement un achat convaincant. Un an plus tard, le OnePlus Nord est toujours vendu au prix presque plein en Inde et en Europe. Pendant ce temps, des alternatives comme le Redmi Note 10 Pro/Pro Max ou le Google Pixel 4a offrent beaucoup plus pour leur argent avec leurs packages bien équilibrés ou leurs prouesses d’imagerie.

De plus, avec le OnePlus Nord 2 à l’horizon – et la promesse d’une imagerie améliorée et d’un processeur Dimensity 1200 beaucoup plus rapide – cela n’a pas de sens de récupérer le Nord d’origine au prix fort. C’est toujours une option solide dans le segment de milieu de gamme si vous pouvez faire une bonne affaire, mais il existe de meilleures alternatives.