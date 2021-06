OnePlus OxygenOS 11 (Android 11) : date de sortie, téléphones éligibles, nouvelles fonctionnalités et plus encore !

OnePlus est passé à Android 11 l’année dernière avec OxygenOS 11, introduisant un nouveau design visuel et une multitude de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Alors que OnePlus se contentait d’offrir une interface utilisateur qui imitait la vanille Android dans le passé, cela a changé avec OxygenOS 11. Il existe des éléments de style distincts ici, et l’interface ressemble un peu à celle de Samsung.

En termes de fonctionnalités, nous obtenons enfin l’affichage permanent. Bien que les téléphones OnePlus aient utilisé des panneaux AMOLED depuis le début, la société n’offrait pas de mode AOD – jusqu’à présent. Il existe également une page de paramètres simplifiée, une nouvelle police système avec une meilleure lisibilité, davantage d’options de personnalisation, de nouveaux thèmes pour le mode Zen et bien plus encore.

OxygenOS 11 est installé prêt à l’emploi sur les séries OnePlus 8T et OnePlus 9, et la mise à jour a fait son chemin sur tous les téléphones OnePlus 2020 et 2019, y compris les séries OnePlus 8, OnePlus 7 et 7T, et le Nord . OnePlus travaille actuellement au déploiement de la mise à jour pour les OnePlus 6 et 6T. Voici ce que vous devez savoir sur OxygenOS 11, sa date de sortie et la disponibilité des appareils.

OnePlus OxygenOS 11 :

Quand votre téléphone recevra-t-il la mise à jour OxygenOS 11 (Android 11) ?

OnePlus a commencé à déployer la version stable d’OxygenOS 11 sur les OnePlus 8 et 8 Pro – deux des meilleurs téléphones Android de l’année dernière – à la fin de l’année dernière, et le Nord a fait le changement en février 2021. Modèles dans les OnePlus 7 et 7T la série a été mise à jour tout au long des mois d’avril et de mai, mais le déploiement n’a pas été sans problèmes ; OnePlus a dû suspendre la mise à jour car la version était toujours boguée.

À l’heure actuelle, OnePlus travaille à la livraison de la mise à jour OxygenOS 11 aux OnePlus 6 et 6T. La version stable devrait arriver sur les appareils au cours du mois d’août, mais compte tenu des problèmes avec les séries OnePlus 7 et 7T, il peut y avoir des retards.

La mise à jour OxygenOS 11 (Android 11) arrive sur ces téléphones OnePlus

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Au total, la mise à jour OxygenOS 11 basée sur Android 11 arrive sur 12 téléphones OnePlus. L’ajout intéressant ici est les OnePlus 6 et 6T, qui recevront leur troisième mise à jour de la version Android. Voici la liste des téléphones OnePlus qui passeront à OxygenOS 11 basé sur Android 11 :

OnePlus 8 Pro OnePlus 8 OnePlus Nord OnePlus 7T Pro Édition McLaren OnePlus 7T Pro OnePlus 7T OnePlus 7 Pro 5G OnePlus 7 Pro OnePlus 7 OnePlus 6T Édition McLaren OnePlus 6T OnePlus 6

OxygenOS 11 apporte enfin l’affichage permanent aux appareils OnePlus

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Les fans de OnePlus réclament un affichage permanent depuis plusieurs années maintenant, et OxygenOS 11 offre enfin la fonctionnalité. L’affichage permanent sur OxygenOS 11 vous indique l’heure et la date ainsi que toutes les notifications en attente et le niveau de la batterie.

La fonctionnalité elle-même est identique à ce que Samsung propose sur ses téléphones depuis un certain temps déjà, et c’est formidable de voir OnePlus enfin la déployer sur ses appareils. Vous avez le choix entre 12 cadrans d’horloge et vous avez la possibilité de programmer AOD ou de l’activer tout au long de la journée.

Il y a quelques cadrans d’horloge qui se démarquent. Le style Insight en particulier (illustré ci-dessus) change de manière dynamique en fonction de l’utilisation de votre téléphone au cours de la journée ; il y a une barre de couleur verticale qui occupe les trois quarts de l’écran, et chaque fois que vous utilisez votre téléphone, vous verrez une rainure dans la barre. Plus vous utilisez votre téléphone longtemps, plus la rainure est large, et c’est un excellent moyen d’avoir un aperçu de combien vous avez utilisé votre téléphone au cours d’une journée. Vous obtenez également un compteur qui vous montre combien vous avez déverrouillé votre téléphone.

OxygenOS 11 introduit un nouveau design visuel pour les applications en stock

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

OxygenOS 11 introduit un nouveau design pour les applications propriétaires de OnePlus, notamment Météo, Notes, Galerie et autres. Il y a une police de caractères audacieuse avec de grandes icônes qui facilitent la visualisation des informations, et le design lui-même est maintenant plus propre. OnePlus a également mis à jour les icônes de ses applications propriétaires, et la nouvelle esthétique le lie très bien aux autres modifications liées à l’interface dans OxygenOS 11.

OxygenOS 11 a une page de paramètres plus propre similaire à One UI

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

La page des paramètres d’OxygenOS 11 devrait vous être très familière si vous avez déjà utilisé un téléphone Samsung. Comme Samsung, OnePlus a poussé les éléments de menu plus bas sur la page, ce qui les rend plus faciles d’accès d’une seule main. Les éléments de menu comportent désormais un texte plus gros et les icônes ont également été mises à jour. La catégorisation du menu elle-même est inchangée par rapport à OxygenOS 10, mais le texte plus gros et les icônes plus faciles à lire sont une décision bienvenue.

OxygenOS 11 introduit un fond d’écran en direct qui change en fonction de l’heure de la journée

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

OxygenOS a toujours eu certains des fonds d’écran les plus excitants sur Android, et avec OxygenOS 11, nous obtenons des arrière-plans dynamiques qui changent en fonction de l’heure de la journée. Vous verrez un grand globe qui change de position sur l’écran par rapport au temps, et l’effet est similaire à ce que vous obtenez avec l’application Google Wallpapers.

OxygenOS 11 vous permet de programmer le mode sombre

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

OnePlus dispose d’un mode sombre à l’échelle du système dans les versions actuelles d’OxygenOS, et dans OxygenOS 11, la fonctionnalité est en cours de mise à jour. Vous avez maintenant la possibilité de programmer le mode sombre ou de le laisser activé tout au long de la journée, et le paramètre lui-même est passé du menu de personnalisation aux paramètres d’affichage.

OxygenOS 11 a une nouvelle police OnePlus Sans pour une meilleure lisibilité

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Poursuivant le thème de la lisibilité, OnePlus introduit une nouvelle police OnePlus Sans avec un espacement plus large et une police de caractères propre. Vous pourrez passer à la police lors de la configuration du téléphone ou via le menu de personnalisation dans les paramètres.

Le mode Zen s’améliore encore dans OxygenOS 11

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le mode Zen est l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités introduites par OnePlus ces dernières années, et dans OxygenOS 11, vous obtenez trois nouveaux thèmes – inspirés du cosmos, des océans et de la nature – et plus d’options de personnalisation. Vous pouvez désormais choisir sept incréments pour le mode Zen, allant de 1 minute, 20, 30, 40, 60, 90 et 120 minutes, et la fonctionnalité est désormais également collaborative.

Il est possible de configurer des salles en mode Zen et vous pouvez inviter vos amis à participer ensemble au mode Zen, à condition qu’ils utilisent également des téléphones OnePlus.

OxygenOS 11 offre des gestes de balayage personnalisables

OxygenOS 10 vous permet d’accéder au volet de notification avec un geste de balayage astucieux de n’importe où sur l’écran d’accueil, et avec OxygenOS 11, vous avez la possibilité de personnaliser le geste. Vous pouvez soit dérouler le volet de notification, soit accéder à l’étagère, la fonctionnalité qui vous permet d’accéder aux widgets couramment utilisés.

L’étagère occupait le volet le plus à gauche dans les versions antérieures d’OxygenOS, et bien que vous puissiez toujours le personnaliser pour qu’il s’affiche à la place du flux de découverte de Google, il est clair que OnePlus teste une manière différente d’invoquer la fonctionnalité dans OxygenOS 11.

La galerie d’OxygenOS 11 sert des bobines de surbrillance automatiques

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

L’application Galerie par défaut dans OxygenOS 11 créera de courtes vidéos de surbrillance basées sur vos photos, et bien que la fonctionnalité elle-même ne soit pas nouvelle, il est agréable de voir OnePlus l’offrir sur ses téléphones. Il faut quelques jours à la galerie pour assembler des photos pour une vidéo, et cela pendant que le téléphone est en charge.

