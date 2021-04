OnePlus Pay pourrait enfin sortir de Chine

OnePlus envisage peut-être de lancer le service OnePlus Pay en Inde.Un pronostiqueur a repéré une capture d’écran de son dépôt de marque dans le pays.Le service utilise NFC pour effectuer des paiements numériques.

OnePlus pourrait se préparer à lancer OnePlus Pay en dehors de la Chine. Un pronostiqueur a partagé une capture d’écran de son dépôt de marque en Inde, suggérant que le service de paiement et le portefeuille numérique pourraient bientôt arriver dans le pays.

La demande de marque pour le service a été acceptée par le registraire des marques en Inde. Cependant, la description de la liste ne fournit aucun détail supplémentaire ou spécificité d’un délai de lancement.

OnePlus dépose la marque déposée pour OnePlus Pay en Inde. # OnePlus #OnePlusPay pic.twitter.com/nzU1U9ipAH – Mukul Sharma (@stufflistings) 5 avril 2021

OnePlus Pay a été annoncé pour la première fois en 2019 aux côtés du OnePlus 7T. Il a ensuite été introduit uniquement en Chine sans mot sur une plus grande disponibilité. Le système de paiement mobile fonctionne sur les transactions basées sur NFC et est compatible avec Hydrogen OS en Chine. OnePlus a depuis migré vers Color OS en Chine, et on ne sait pas si OnePlus Pay est compatible avec le skin Oppo.

OnePlus bénéficie d’une part de marché décente en Inde et il est tout à fait logique que l’entreprise dispose de son propre service de paiement dans le pays. Cependant, la route sera difficile pour pouvoir rivaliser avec Google Pay, Paytm et d’autres applications de paiement bien établies en Inde.

Nous mettrons à jour cet article si nous entendons plus parler de l’arrivée de OnePlus Pay en Inde.