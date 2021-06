OnePlus pourrait devenir un rival de l’AirTag d’Apple

OnePlus n’hésite pas à suivre Apple dans certaines catégories, et cela pourrait bientôt inclure des trackers d’articles. DroidMaze et Neowin ont appris que OnePlus (par l’intermédiaire de Beijing Intangible Technology) avait déposé une marque de commerce « OnePlusTag » le 18 mai, faisant allusion au développement possible d’un concurrent des appareils AirTag d’Apple.

Il ne s’agit que d’une marque déposée, il n’y a donc aucune indication sur la façon dont OnePlus concurrencerait les fonctionnalités AirTag, quand il pourrait être lancé, ou si la société fabrique ou non un produit en premier lieu. Cependant, la marque de téléphone a tendance à réserver des marques pour les noms qu’elle finit par utiliser, il ne s’agit donc peut-être pas d’une spéculation au cas où.

OnePlus a l’habitude de fabriquer des accessoires qui ne correspondent pas nécessairement à Apple en termes de fonctionnalités, mais qui sont clairement inférieurs à la firme américaine en termes de prix. La montre OnePlus est beaucoup plus abordable que l’Apple Watch SE, par exemple, même s’il s’agit en réalité plus d’un appareil de fitness à grand écran que d’une montre connectée. Alors qu’un OnePlus équivalent à un AirTag n’inclurait pas nécessairement le suivi directionnel ultra-large bande ou d’autres luxes du modèle d’Apple, il pourrait coûter considérablement moins cher tout en s’intégrant étroitement aux téléphones OnePlus.

Vous aurez envie d’être patient comme il est. OnePlus a tendance à publier des accessoires synchronisés avec les nouveaux téléphones, et nous ne comptons pas sur une expédition équivalente à AirTag aux côtés du prochain Nord CE. Vous pouvez attendre des mois ou plus pour suivre un sac ou des clés perdus, en supposant que OnePlus appuie en premier lieu.