OnePlus pourrait préparer un smartphone avec un système de pliage totalement innovant | La technologie

Les dernières fuites suggèrent que OnePlus pourrait avoir un téléphone pliable avec un design innovant sur ses mains.

Les téléphones pliables sont là pour rester, mais pour le moment, ils ne sont pas aussi populaires qu’ils le devraient. Ce désintérêt de la part de l’utilisateur moyen peut être dû à plusieurs causes.

Et, est-ce, il n’y a toujours pas de réelle concurrence au sein de ce secteur de la téléphonie mobile. Samsung, pour le moment, est la seule entreprise qui a une large représentation en termes d’appareils pliables.

Malgré cette représentation et même le fait d’avoir deux formats à proposer aux utilisateurs : Samsung Galaxy Z Fold 3 et Samsung Galaxy Z Flip 3, respectivement de type tablette pliable et coque de type mobile pliable.

Ces appareils ne sont pas vus au jour le jour, vous devez donc chercher une réponse différente. Il se peut que le manque d’attention des utilisateurs envers ces types d’appareils soit dû au prix.

Les terminaux pliables, du moins pour le moment, ont un prix que peu d’utilisateurs peuvent se permettre. Et, est-ce que payer plus de mille euros pour un appareil est déjà compliqué et plus quand on mise sur un nouveau format.

La baisse du prix peut nécessiter des entreprises disposées à lancer des équipements avec des fonctionnalités de pliage, mais à un prix réduit. Les dernières fuites suggèrent que OnePlus préparerait un tel appareil.

Un brevet a déclenché toutes les alarmes et mis OnePlus à l’honneur. Ce brevet pour un terminal pliable de la firme asiatique a comme point différentiel le fait que le format pliable serait innovant.

Au lieu de se plier une seule fois, il se plierait deux fois et il le ferait pour obtenir un format presque triptyque. Il est possible que ce ne soit rien de plus qu’un brevet fou, mais si OnePlus préparait un terminal pliable ; ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde.

Nous devrons attendre pour connaître les plans de OnePlus et voir si une autre entreprise se lance sur le marché ou la production de téléphones pliables, pour l’instant la seule chose à faire est de fantasmer.