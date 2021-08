OnePlus pourrait réduire ses Buds Pro avec un nouvel ensemble d’écouteurs ANC moins chers

in

OnePlus a récemment lancé le OnePlus Buds Pro avec de nombreuses fonctionnalités haut de gamme, notamment la suppression active du bruit pour 150 $. Mais si ce prix est un peu trop élevé pour votre budget, vous serez peut-être heureux d’apprendre que l’entreprise pourrait travailler sur une version moins chère des écouteurs véritablement sans fil.

Selon les rumeurs, l’édition “Lite” des Buds Pro conserverait certaines des principales caractéristiques des écouteurs haut de gamme de OnePlus, telles que l’ANC, tout en réduisant le prix. Cette information vient du leaker Max Jambor qui a partagé la rumeur sur Twitter.

1+ travaille sur une nouvelle paire d’écouteurs – moins chère – avec ANC. Une sorte d’édition Lite des Buds Pro J’aime vraiment les Buds Pro, donc je suis curieux de savoir ce que ces moins chers ont à offrir – Max Jambor (@MaxJmb) 30 août 2021

Au-delà de ce détail, on ne sait pas grand-chose sur les écouteurs rumeurs. Mais étant donné qu’il s’agit d’une version moins chère du Buds Pro, il est possible que OnePlus supprime certaines des fonctionnalités premium telles que la prise en charge de la charge sans fil pour le boîtier et une longue durée de vie de la batterie (38 heures pour le Buds Pro). C’est néanmoins un compromis équitable, même si nous ne savons pas encore combien cela coûte.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Un autre compromis pourrait être dans la conception. Alors que le Buds Pro a un look haut de gamme et un ajustement confortable, on ne peut pas en dire autant de l’édition moins chère.

A noter que le Buds Pro est la première paire d’écouteurs de OnePlus à proposer l’ANC. L’intégration de cette capacité dans une version réduite des écouteurs sera une décision bienvenue, ce qui en fera un concurrent potentiellement digne de certains des meilleurs écouteurs sans fil bon marché.

Cela dit, cela pourrait prendre un certain temps avant que OnePlus ne lance la version Buds Pro moins chère sur le marché, voire pas du tout. Le Buds Pro n’est arrivé que récemment pour les consommateurs, donc OnePlus ne voudrait certainement pas gâcher cet élan.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Gardez le Nord fort

Protéger le Nord N10 avec le meilleur boîtier est une tâche plus facile que jamais

Le OnePlus Nord N10 est arrivé, et il est temps de tout mettre en place pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de cet impressionnant téléphone économique. Une fois que vous vous êtes connecté à tous vos comptes, la prochaine étape consiste à trouver le meilleur cas, et nous avons rassemblé nos favoris.