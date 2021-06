OnePlus prépare le terrain pour le Nord CE 5G avec des publications et des concours Insta

Et vous pouvez réellement obtenir un OnePlus Nord CE 5G sans payer aucun prix.

Un nouveau OnePlus est en route. Et c’est un Nordique. Après le succès phénoménal du premier OnePlus Nord, qui était l’un des téléphones les plus vendus de son segment, OnePlus est prêt à lancer le prochain téléphone de la série en Inde, le Nord CE 5G. Le CE signifie “Core Edition” et OnePlus dit que le téléphone aura tout ce qui a rendu le Nord génial. Et même un peu plus, à un prix qui risque d’être inférieur.

Dans la meilleure tradition OnePlus, la marque a utilisé son compte Instagram (@oneplus.nord) pour laisser tomber des indices sur le prochain téléphone. Et ils sont aussi créatifs que vous pouvez l’attendre d’une marque qui se targue de Never Settling. Un jeune homme marchant sur la lune avec un casque est affiché avec le message “un tas de pas en avant, une prise jack”, pour souligner le retour de la prise audio 3,5 mm. Un autre article est une animation qui ajoute cuillère après cuillère à un cornet de crème glacée fondant doucement avec un appareil OnePlus tout en haut, avec le message “un peu plus que ce à quoi vous vous attendez, à un prix encore meilleur”. Ce n’est pas la dernière fois que vous verrez de ce cône, car un autre message a la caméra d’un téléphone qui zoome dessus, montrant beaucoup de détails et un mode pro, ainsi que le message “tous les MP que vous pouvez gérer”. Oui, le OnePlus Nord CE 5G aura également un capteur principal de 64 mégapixels, par rapport à celui de 48 mégapixels du Nord d’origine. Il y a aussi des mèmes et des échantillons de caméra, soulignant ce que le nouveau Nord a à offrir.

Le retour de la prise audio 3,5 mm montre clairement que la marque a été à l’écoute (jeu de mots voulu) de ses utilisateurs qui réclamaient le portage. Et bien, l’appareil photo de 64 mégapixels donne au Nord original une poussée MP méritée. Selon le site OnePlus, il sera également doté d’un nouveau design élégant et rationalisé et sera « stupidement maigre » à seulement 7,9 mm et bien sûr, nous n’avons pas encore la fiche technique finale, mais tout indique que le Nord CE va être un appareil formidable à part entière, et à un prix qui plaira à un très large public. Et vous pourriez réellement obtenir un OnePlus Nord CE 5G sans payer aucun prix du tout. OnePlus a lancé la loterie de lancement d’été OnePlus, où tout ce que vous avez à faire est de prendre un billet de loterie virtuel (ça ne coûte rien, détendez-vous) et d’avoir une chance de gagner un OnePlus Nord CE 5G du 2 au 9 juin. OnePlus choisira un gagnant au hasard chaque jour et en leur offrant un OnePlus Nord CE 5G. Même ceux qui ne gagnent pas le téléphone ont une chance d’obtenir un code de réduction qui leur donnera une remise de 100 Rs sur un téléphone ou une télévision, s’ils partagent leur loterie de lancement sur les plateformes de médias sociaux, notamment Facebook et Twitter. Vous pouvez également gagner un OnePlus Nord CE 5G en participant à un quiz à choix multiples sur le site Web d’Amazon India. Site Web d’Amazon Inde. Dans une touche soignée, appuyer sur ce bouton Me notifier sur le site OnePlus India vous tiendra non seulement au courant de tout ce qui concerne Nord-ic, mais vous participera également à un tirage au sort qui aura lieu du 27 mai au 10 juin. Il y aura être des prix distribués chaque jour, et ceux-ci incluent le OnePlus Nord CE 5G, le OnePlus TV U Series U1S ainsi que des coupons pour Rs. 500 de réduction sur les téléphones OnePlus, Rs. 1000 de réduction sur les téléviseurs OnePlus et les Rs. 100 de réduction sur les produits OnePlus Audio. Les utilisateurs auront une chance de participer chaque jour et seront éligibles pour une entrée supplémentaire par jour lorsqu’ils partageront ce tirage au sort sur Twitter ou Facebook via le bouton de partage sur le site. Donc, que vous souhaitiez en savoir plus sur le nouveau Nord, ou si vous voulez en obtenir un sans payer un centime, OnePlus est là pour vous. Allez-y, appuyez sur ce bouton Me notifier. Vous pourriez obtenir « un peu plus que ce à quoi vous vous attendiez à un prix encore meilleur.

