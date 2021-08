OnePlus propose un remplacement gratuit de la batterie pour certains de ses anciens téléphones

in

La faible autonomie de la batterie est l’un des signes les plus courants du vieillissement d’un smartphone. Cela a non seulement un impact sur l’expérience d’utilisation du smartphone, mais oblige souvent les utilisateurs à acheter un nouveau téléphone.

OnePlus India cherche à gagner un bon karma en proposant un remplacement gratuit de la batterie de certains de ses anciens appareils, notamment les OnePlus 3, OnePlus 5, OnePlus 5T, OnePlus 6 et OnePlus 6T.

Contrairement à la croyance habituelle selon laquelle « il n’y a pas de repas gratuits », OnePlus demande à ses utilisateurs de couvrir uniquement les frais de main-d’œuvre nominaux. De plus, pour profiter de cette fonctionnalité, la société souhaite que les utilisateurs se rendent personnellement au centre de service le plus proche. S’ils choisissent de réserver le service en ligne, ils devront supporter 50% des coûts de la batterie et en cas de ramassage par coursier, l’entreprise n’offre aucune remise.

Un utilisateur de Reddit qui a fait remplacer la batterie de son OnePlus 5T, a déclaré que la batterie de son téléphone s’était dégradée après 4 ans d’utilisation et n’offrait qu’une sauvegarde à 70 %. Il a été accusé de Rs. 473 comme frais de main-d’œuvre pour le remplacement gratuit de la batterie. Bien qu’un utilisateur OnePlus 6 qui a utilisé les services de messagerie pour faire remplacer la batterie et les boutons – a été facturé Rs. 604.

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation officielle de OnePlus concernant cette offre. Cependant, selon le post sur Reddit, il semble que la société dispose d’un stock de batteries inutilisées de ces appareils et les chances qu’elles soient utilisées maintenant sont faibles, d’où la société élimine le stock mort.

Quelle que soit la raison pour laquelle OnePlus fait cela, il gagne en effet des points de brownie très attendus après les récentes nouvelles de ses performances de limitation sur ses téléphones phares et une tentative de mauvaise qualité de voler une place à l’événement Unpacked de Samsung.

Comment vérifier si votre téléphone OnePlus a besoin d’un remplacement de batterie ?

Comme mentionné ci-dessus, la sauvegarde de la batterie diminue considérablement avec le temps. Par conséquent, un écran réduit à l’heure ou la nécessité de charger le téléphone souvent indiquent clairement que la batterie doit être remplacée.

De plus, vous pouvez vous connecter avec l’équipe de support client OnePlus pour vérifier s’il existe un moyen de vérifier l’état de la batterie. Il existe des applications disponibles sur Internet qui vous indiquent la santé de la batterie de vos téléphones, cependant, il est toujours conseillé de se fier à une source officielle.

Assurez-vous également de vérifier si votre appareil est éligible pour un remplacement gratuit de la batterie avant de vous rendre au centre de service.

