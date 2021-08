OnePlus réchauffe l’événement Galaxy Fold avec un OnePlus à deux écrans et les réseaux explosent | La technologie

in

Le profil Twitter de OnePlus de la division États-Unis a décidé de publier une vidéo dans laquelle il est sous-entendu que la firme asiatique préparerait un terminal pliable et le présenterait à la même date que Samsung.

OnePlus aime attirer l’attention et ne manque aucune occasion de le faire, même lorsque les protagonistes sont les autres. La dernière chose que la firme asiatique a faite est de faire une petite blague à ses fans avec un tweet dans lequel elle laisse entendre qu’ils prépareraient un terminal pliable.

Et, est-ce qu’une nouvelle avec ces caractéristiques serait la plus juteuse pour les médias et pour les utilisateurs. Avoir un terminal pliable dans les mains n’est pas quelque chose que beaucoup d’entreprises peuvent dire, en fait, ils peuvent être comptés sur les doigts de la main. Mais ce qui s’est passé, c’est que ce tweet a été mis pour faire référence au lancement que Samsung a préparé.

Demain, Samsung devrait lancer ses nouveaux Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 et Galaxy Buds2. Oui, tous ces appareils ont déjà été filtrés ad nauseam et les détails qui restent à connaître ne sont que deux : le prix et la disponibilité. Mais cela reste un grand événement pour la firme sud-coréenne.

OnePlus en a profité pour lancer une petite vidéo dans laquelle on peut voir, en donnant envie, ce qu’a été un terminal à deux écrans. Les réseaux ont explosé en apprenant cette publication, même si après le commentaire de Pete Lau répondant à un internaute qui lui reprochait que demain était le lancement de Samsung, le contexte du tweet a été compris.

De plus, la vidéo montre un espace noir où devrait se situer le pli des écrans. Si ceux de OnePlus préparaient un terminal avec un écran pliable, il est fort probable que tout a été mesuré en détail et qu’une erreur telle qu’avoir de l’espace inutilisé ne se révélerait pas.

En fait, ce qui est répandu par les réseaux sociaux, c’est que dans la vidéo, il y a deux OnePlus 9 Pro situés de manière spécifique afin qu’ils donnent l’impression d’être un seul terminal. Pour le moment, il est facile d’exclure que OnePlus prépare un terminal pliable, mais à l’avenir, les choses pourraient changer.