OnePlus Red Cable Club arrive en Europe, fait allusion à un nouveau produit audio

OnePlus a lancé son programme de récompenses Red Cable Club en Europe. Celui-ci offre des remises sur plusieurs catégories de produits sur le site Web OnePlus. Vous bénéficierez également d’un accès anticipé pour acheter un produit audio à venir.

Le OnePlus Red Cable Club a été lancé en Inde en 2019, promettant une variété d’avantages pour les fans de OnePlus. Cela n’a pris que près de deux ans, mais le programme de récompenses a finalement été lancé en Europe.

La version européenne du Red Cable Club offre actuellement une variété de remises sur les articles achetés via OnePlus.com, notamment une remise de 2 % sur les téléphones, une remise de 10 % sur la OnePlus Watch et le OnePlus Buds Pro, et 20 % sur les accessoires. Le programme de récompenses offre également la livraison gratuite.

Chose intéressante, OnePlus a également fait allusion à un avantage lié à un futur produit audio :

OnePlus apportera de nombreux avantages supplémentaires aux membres européens du Red Cable Club, notamment la garantie d’un accès anticipé pour acheter le prochain produit audio premium OnePlus début décembre.

Nous pensons qu’il pourrait s’agir du OnePlus Buds Z2, qui a été lancé en Chine en octobre. Dans tous les cas, la firme a ajouté que les membres du programme de récompenses auront également la possibilité d’acheter une montre connectée OnePlus Watch Cobalt Limited Edition.

Il semble que l’entreprise propose un ensemble de récompenses différent pour chaque région. Par exemple, les avantages du Red Cable Club en Inde, tels qu’une extension de garantie gratuite d’un an et 50 % de réduction sur le remplacement des batteries, ne sont pas disponibles en Europe. On peut comprendre le premier, étant donné que l’Europe exige de toute façon que les smartphones aient une garantie de deux ans.

Dans tous les cas, vous pouvez consulter le Red Cable Club ici.

