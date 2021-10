OnePlus répond à la série Pixel 6 avec ces offres de la série OnePlus 9

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

OnePlus a réduit le prix de la série OnePlus 9 aux États-Unis. On ne sait pas s’il s’agit d’un déménagement temporaire ou permanent.

OnePlus a la réputation de proposer des téléphones phares plus abordables que les grandes marques, mais la série Pixel 6 de Google a sapé la gamme OnePlus 9. Maintenant, il semble que OnePlus ait pris des mesures aux États-Unis.

Prasham Parikh d’Android Police a repéré des prix réduits de 599 $ et 799,99 $ pour les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro respectivement via Amazon et Best Buy. L’ancien prix est conforme au Pixel 6 standard, tandis que le prix de 799 $ pour le OnePlus 9 Pro est en réalité 100 $ moins cher que le Pixel 6 Pro.

Par rapport à la série Pixel 6, les téléphones OnePlus 9 offrent une charge filaire plus rapide de 65 W et un appareil photo ultra-large de résolution supérieure. D’autre part, le Pixel 6 standard a un indice IP68 (absent des OnePlus 9 déverrouillés) et une charge sans fil (absent de la variante indienne).

Optez pour le OnePlus 9 Pro plutôt que pour le Pixel 6 Pro et vous perdez une batterie de 5 000 mAh et un appareil photo à zoom périscope (il a plutôt un téléobjectif 3X) mais gagnez en charge sans fil de 50 W.

Quels téléphones choisiriez-vous si les prix étaient les mêmes ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.