OnePlus révèle plus de détails sur le système de caméra Hasselblad de deuxième génération du OnePlus 10 Pro

Que souhaitez-vous savoir

OnePlus a détaillé l’appareil photo Hasselblad de deuxième génération du OnePlus 10 Pro. Le système de caméra comprend un tout nouveau mode vidéo et une caméra ultra-large à 150°. Il existe également une nouvelle « OnePlus Billion Color Solution » qui permet au téléphone de capturer des photos en couleur 10 bits.

Plus tôt cette semaine, OnePlus a révélé presque toutes les spécifications clés du prochain OnePlus 10 Pro. Bien qu’une date de lancement n’ait pas encore été confirmée, le téléphone devrait être dévoilé plus tard ce mois-ci. Avant son dévoilement officiel, OnePlus a fait la lumière sur le système de caméra Hasselblad de deuxième génération du téléphone.

Le OnePlus 10 Pro dispose d’une nouvelle solution OnePlus Billion Color, permettant au téléphone de capturer des photos en couleur 10 bits. C’est une augmentation de 64 fois par rapport à son prédécesseur, le OnePlus 9 Pro. La couleur 10 bits ne se limite pas au capteur principal, mais est également prise en charge par le téléobjectif et l’appareil photo ultra-large.

L’autre atout majeur est la nouvelle caméra ultra-large à 150°, qui offre un champ de vision environ quatre fois plus large que les caméras ultra-larges de la plupart des meilleurs téléphones Android. Semblable à l’appareil photo ultra-large du Realme GT 2 Pro, celui du OnePlus 10 Pro prend également en charge un mode Fisheye qui « reproduit l’apparence des appareils photo fisheye dédiés ». Vous pouvez même capturer des photos ultra-larges dans un champ de vision plus traditionnel de 110°, avec une correction de distorsion alimentée par l’IA.

Source : OnePlus

En ce qui concerne les fonctionnalités logicielles, le OnePlus 10 Pro propose un mode Hasselblad Pro de deuxième génération pris en charge par les trois caméras arrière. Il permet aux utilisateurs de capturer des photos au format RAW 12 bits avec la solution Natural Color de Hasselblad. OnePlus a également ajouté un nouveau « format RAW renforcé » appelé RAW+, combinant les avantages de la capture en RAW avec l’intelligence de la photographie informatique du téléphone.

Source : OnePlus

Le nouveau mode Move donne aux utilisateurs plus de contrôle sur divers paramètres, y compris l’ISO et la vitesse d’obturation, avant et pendant la capture. Il permet également de capturer des vidéos au format LOG sans profil d’image prédéfini, permettant aux utilisateurs de capturer des vidéos avec une plage dynamique plus élevée et plus d’informations dans les ombres et les hautes lumières.

Des cas dignes des fans

Meilleures coques Samsung Galaxy S21 FE 2022

Le Galaxy S21 FE arbore un grand écran et de belles couleurs à l’arrière, mais quelle que soit la couleur que vous obtenez, ils ont tous besoin d’une protection de peur qu’ils ne glissent de vos mains et ne se brisent sur une pierre. Les meilleurs étuis Galaxy S21 FE ajoutent adhérence, glamour et tranquillité d’esprit, et nous les avons tous ici.