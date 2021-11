OnePlus RT pourrait être le nouveau nom du téléphone indien

TL;DR

Les informations suggèrent que OnePlus pourrait renommer le 9RT uniquement en Chine en OnePlus RT. Ce serait pour le prochain lancement présumé du téléphone en Inde. On ne sait pas du tout pourquoi l’entreprise changerait le nom du téléphone, car il semble qu’il s’agisse du même téléphone.

OnePlus avait l’habitude de lancer un produit phare chaque année. Ensuite, il a commencé à en lancer deux : un dans la première moitié et un modèle de la série T dans la seconde. Ensuite, il a introduit les variantes Pro. Après cela, il a annoncé la ligne Nord. Puis la ligne Nord N. Et puis, cette année, il a lancé le OnePlus 9R, un modèle uniquement indien de la série 9.

Plus tard, il a annoncé un modèle uniquement en Chine appelé OnePlus 9RT, même après que la société a déclaré qu’il n’y aurait pas de modèles de la série T en 2021. Maintenant, selon la console Google Play (via Mukul Sharma et h/t Android Central), la société pourrait rebaptiser le 9RT en OnePlus RT pour le marché indien.

En d’autres termes, le OnePlus 9RT en Chine deviendrait le OnePlus RT en Inde. Les téléphones seraient autrement identiques, cependant. En guise de rappel, cela signifie un processeur Snapdragon 888, un écran OLED 120 Hz, une caméra arrière à triple objectif et un design qui le fait ressembler beaucoup au OnePlus 9 Pro.

Fondamentalement, le OnePlus RT reprendrait certains éléments du OnePlus 9 et les mélangerait avec la série Nord. Ce serait un autre tremplin entre la ligne de milieu de gamme et la ligne phare principale – même si le OnePlus 9R, une autre exclusivité indienne, l’a déjà fait. Mais oh bien.

Étant donné que ce téléphone est maintenant sur la Play Console, le marché indien ne devrait pas tarder à le voir.

