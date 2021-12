OnePlus sort sa mise à jour OxygenOS 12 pour les OP 9 et 9 Pro

Espérons qu’une version sans bug sera bientôt disponible

Fournir une grande mise à jour de plate-forme pour vos téléphones phares n’est jamais une petite tâche, et c’est d’autant plus vrai lorsque vous faites face à un changement majeur de base de code comme OnePlus face à l’intégration de ColorOS. En conséquence, tous les regards étaient tournés vers les OnePlus 9 et 9 Pro, car leur fabricant a publié sa mise à jour basée sur Android 12 pour les téléphones plus tôt cette semaine. Malheureusement, la réception a été extrêmement négative, et maintenant OnePlus prend la mesure extraordinaire de suspendre la distribution de la mise à jour.

La société confirme à Android Police dans un communiqué qu’elle appuie sur la pause d’OxygenOS 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro :

« Nous sommes conscients des problèmes causés par la mise à jour OxygenOS 12 et notre équipe logicielle est en train de les résoudre. Nous suspendrons cette mise à jour logicielle et déploierons une nouvelle itération dès que possible. »

Les plaintes concernant la mise à jour se répartissent généralement en deux camps. Une bonne quantité de refoulement semble cibler la ColorOS-ification de la plate-forme, qui reflète maintenant directement beaucoup de ColorOS, ou ajoute un minimum d’habillage de fenêtre. Mais au-delà de cela, il y a aussi une tonne d’utilisateurs qui signalent un comportement défectueux et cassé après la mise à jour, et ce sont ces derniers problèmes que nous espérons que OnePlus cherchera à résoudre lorsqu’il rééditera finalement sa mise à jour Android 12 pour ces téléphones.

La situation dans son ensemble est tout simplement frustrante, et même si tous ces bugs sont corrigés, nous imaginons qu’il y aura encore beaucoup de propriétaires de OnePlus 9 contrariés par le changement de logiciel sur leurs téléphones. Bien que OnePlus ne soit pas susceptible de changer complètement de cap ici, en réponse à notre demande, la société a réitéré son intérêt à prendre en compte les commentaires des utilisateurs alors qu’elle continue de peaufiner les fonctionnalités et les fonctionnalités.

