OnePlus suivrait les traces de realme et préparerait une tablette Android | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que OnePlus suivrait les traces de realme et entrerait dans le secteur des tablettes avec une tablette qui pourrait arriver en 2022, bien qu’elle soit limitée à un seul marché.

Les tablettes Android semblent connaître une renaissance. Et, est-ce que, jusqu’à récemment, seules certaines entreprises pariaient sur ce format d’appareil. Samsung et Huawei étaient les principales entreprises lorsqu’il s’agissait d’établir une présence dans ce secteur. Non, nous n’oublions pas Lenovo.

Mais et, le plus curieux de tous, c’est qu’il y a tellement de fabricants d’appareils Android. On ne peut compter que trois entreprises sur Android qui se sont aventurées dans le lancement de tablettes et maintiennent cette décision jusqu’en 2021. Oui, concurrencer l’iPad d’Apple est vraiment difficile.

Il est possible que la nécessité d’avoir à atteindre la gloire dans ce secteur soit ce qui amène les fabricants de tablettes Android à ne plus prendre de risques. Bien sûr, il semble que tout cela change avec l’arrivée de nouveaux joueurs dans le jeu. Ces derniers mois, nous avons vu l’entrée de realme dans le secteur des tablettes.

La firme asiatique n’a pas été la seule à s’aventurer dans ce secteur, Xiaomi a également fait un retour en beauté avec son Xiaomi Pad 5. Maintenant, ce qui a été divulgué, c’est que OnePlus déciderait également de chercher son créneau dans ce secteur et je ferait avec une tablette qui pourrait arriver très bientôt.

Les dernières rumeurs disent que la tablette OnePlus embarquerait la dernière version d’Android à l’intérieur et qu’elle pourrait arriver à la mi 2022. Cette décision semble être motivée par l’intrusion de realme dans le secteur des tablettes, étant une entreprise complètement étrangère à la fabrication de ces appareils.

Bien entendu, la mauvaise nouvelle concernant la supposée tablette OnePlus est qu’elle ne serait en principe disponible que sur le marché indien. Les rumeurs suggèrent qu’il n’atteindrait que ce marché dans un premier temps, nous devrons être attentifs à connaître les détails au fur et à mesure qu’ils sont filtrés.