OnePlus suspend le déploiement d’OxygenOS 12 (Android 12) pour la série OnePlus 9

La mise à jour stable d’OxygenOS 12 a été un désastre peu de temps après sa sortie sur les OnePlus 9 et 9 Pro plus tôt cette semaine, de nombreux utilisateurs se plaignant de bugs et de fonctionnalités manquantes. L’entreprise met désormais un terme à son déploiement.

OnePlus a déclaré à Android Police qu’il suspendait la version basée sur Android 12 pour ses téléphones phares pendant que son équipe logicielle s’efforçait de résoudre un certain nombre de problèmes.

Nous sommes conscients des problèmes causés par la mise à jour OxygenOS 12 et notre équipe logicielle est en train de les résoudre. Nous suspendrons cette mise à jour logicielle et déploierons une nouvelle itération dès que possible.

Les gens se sont tournés vers Twitter, Reddit et la page du forum OnePlus peu de temps après la publication de la mise à jour pour exprimer leur mécontentement. Parmi les bogues notables figurent des problèmes d’émission et de réception d’appels, ainsi qu’une fonction de remplissage automatique cassée (via les développeurs XDA). De nombreuses fonctionnalités manquaient également après la mise à jour, telles que la possibilité de modifier les icônes individuellement, de personnaliser les icônes de la barre d’état et de désactiver le flux Google. L’accès à l’application d’enregistrement des appels a également été supprimé.

La perte de plusieurs fonctionnalités de personnalisation, en particulier, était décevante car OxygenOS était connu pour être l’un des skins Android les plus personnalisables. D’autres utilisateurs ont signalé des incohérences logicielles telles qu’une connectivité Wi-Fi plus lente et des animations médiocres.

Pour ceux qui ont déjà installé la mise à jour, un membre de la communauté OnePlus a fourni un guide pratique pour revenir à la version précédente d’OxygenOS.

OnePlus a promis de publier bientôt une nouvelle mise à jour de ses meilleurs téléphones Android actuels une fois qu’il aura réglé tous les problèmes avec OxygenOS 12. D’ici là, il est fortement conseillé de reporter la mise à jour de votre appareil OnePlus 9.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.