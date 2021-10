OnePlus taquine un lancement de téléphone très frustrant pour la semaine prochaine

Avec une nouvelle paire d’écouteurs sans fil

Cette période de l’année est généralement celle où nous voyions des fuites pour un prochain produit phare de OnePlus – généralement une version remixée de tout appareil arrivé au printemps. Cependant, nous savons depuis quelques semaines qu’un potentiel OnePlus 9T n’est pas censé être, la société se concentrant sur sa fusion ColorOS et OxygenOS ainsi que sur sa gamme de smartphones déjà existante. Le OnePlus 9RT est réel, cependant, et grâce à un nouveau teaser, nous savons enfin quand il arrivera.

Selon un article publié sur les réseaux sociaux sur Weibo, OnePlus organise un événement de lancement en Chine pour son prochain téléphone le 13 octobre (via XDA Developers). Les rendus montrent le OnePlus 9RT en argent, avec une nouvelle disposition de la caméra à l’arrière de l’appareil. Les Buds Z2 – un successeur des écouteurs Buds Z de l’année dernière – sont lancés en même temps.

La société a récemment confirmé que la série T est arrêtée dans un avenir prévisible, car elle prévoit de développer des modèles spécifiques pour diverses régions. Le OnePlus 9RT est exactement cela – une nouvelle version du OnePlus 9R de cette année qui sera vendu exclusivement en Chine et en Inde. Des fuites précédentes ont indiqué qu’il n’est pas trop différent du modèle d’origine, offrant des caméras améliorées et OxygenOS 12 prêts à l’emploi – bien que même les appareils Pixel n’aient pas encore reçu de mise à niveau vers Android 12, cela semble plus improbable de jour en jour.

Parallèlement à ces annonces, Evan Blass et Ishan Agarwal ont partagé des rendus et des images divulgués des produits à venir de OnePlus. Visuellement, ni le téléphone ni les nouveaux écouteurs ne s’éloignent trop de leurs prédécesseurs, moins quelques légers ajustements.

Bien que nous ne nous attendions pas à voir le 9RT arriver en dehors de la Chine et de l’Inde, la disponibilité des Buds Z2 reste un mystère. Nous devrons continuer à attendre pour savoir où les derniers écouteurs OnePlus pourraient se retrouver dans le reste du monde.

