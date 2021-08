OnePlus taquine un mystérieux téléphone à double écran avant le lancement du Galaxy Z Fold 3

in

OnePlus a quelque chose dans sa manche. Avant l’événement Galaxy Unpacked axé sur le pliage de Samsung demain, OnePlus s’est tourné vers ses médias sociaux pour taquiner une sorte d’appareil pliable.

À première vue, il semble que OnePlus pourrait se préparer à lancer un pliable pour défier le prochain Samsung Galaxy Z Fold 3, mais un examen plus approfondi montrera que l’appareil semble avoir un espace au milieu. Ainsi, nous envisageons probablement deux smartphones ou au moins un appareil à double écran.

En supposant que l’appareil soit réel, il ne semble pas ressembler au Microsoft Surface Duo, qui a très peu d’espace entre les deux écrans. En fait, cela ressemble plus à la prise de OnePlus sur les téléphones LG comme le LG Velvet, qui a été lancé avec un accessoire séparé à double écran. Cela pourrait indiquer un lancement d’accessoires au lieu d’un smartphone à double écran complet, mais nous devrons attendre et voir au lancement de demain.

Bien sûr, l’autre option est que ce n’est qu’une blague pour taquiner Samsung et détourner une partie de l’attention de son lancement pliable. Le téléphone affiche un arrière-plan sur le thème de la galaxie et le “lancement” OnePlus est prévu pour le 11 août à 10 h HE, en même temps que l’événement Galaxy Unpacked de Samsung. Indépendamment de ce que c’est, nous avons contacté pour savoir ce que OnePlus prévoit, mais un représentant a refusé de commenter.

Nous devrons simplement garder un œil sur tout ce que OnePlus a concocté pendant que nous nous syntonisons pour regarder Samsung présenter les successeurs des meilleurs téléphones pliables.

